ポルノグラフィティ、カウントダウンライブ決定！2026年アルバムリリース＆ツアー開催も同時発表

メジャーデビュー26周年を迎えたポルノグラフィティが、年末にカウントダウンライブ『みなとみらいロマンスポルノ’25 ～THE OVEЯ～』をぴあアリーナMMにて開催することを発表した。カウントダウンライブは2018年以来約7年ぶり、ロマンスポルノとしては実に14年ぶりの開催となる。

■ライブタイトル『THE OVEЯ』は新曲「THE REVO」が意味する“革命”に起因

ライブタイトル『THE OVEЯ』は、新曲「THE REVO」が意味する“革命”に起因し、「REVO」を“反転”させたタイトルとなっており、現状に甘んじることなく今を超えていくために自らの革命をおこし続け、来年へ繋いでいくという決意を感じる。

8日より、オフィシャルファンクラブlove up! チケット先行受付（抽選）もスタート。年末をポルノグラフィティのライブで過ごしたいという人はぜひ詳細をチェックしよう。

■2026年、ニューアルバムのリリースとアルバムを携えてツアー開催！

そして、来年にはニューアルバムのリリースとアルバムを携えてのツアー開催を控えていることも併せて発表となった。

25周年ライブで披露され、カナデビア企業ブランドCMイメージソングでもある「ヴィヴァーチェ」やNHK広島 被爆80年プロジェクトテーマソング「言伝 ―ことづて―」、そして、アニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』OPテーマ「THE REVO」など直近のリリースだけを見ても楽曲のジャンルやターゲットに捉われることなく、自分たちにしか奏でられない音楽を追求し、在り方そのものにフォーカスしてきたことがわかる。

そんなポルノグラフィティが、次はどんな楽曲を世に提示するのか。そしてその新譜とともにどんな光景を見せてくれるのか？ 続報を待とう。

9月末からは、長年愛され続けている往年の楽曲群が収録された名盤2ndアルバム『foo?』を披露するファンクラブツアーが幕を開ける。長く応援し続けているファンにとっても、最近の活動で知る人にとっても、ポルノグラフィティが持つ様々な側面をこの先五感で浴びることのできる期間が続くだろう。

25周年という記念すべき節目の日からちょうど1年、あらたなる旗を掲げたポルノグラフィティの革命の日がまもなく来る。

■ライブ情報

『みなとみらいロマンスポルノ’25 ～THE OVEЯ～』

12/28（日）神奈川・ぴあアリーナMM

12/29（月）神奈川・ぴあアリーナMM

12/31（水）神奈川・ぴあアリーナMM（カウントダウン公演 ※love up! 会員限定）

■リリース情報

2025.10.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「THE REVO」

2025.11.19 ON SALE

SINGLE「THE REVO」

