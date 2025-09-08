来年2月の山口県知事選挙に、3期目の現職＝村岡嗣政氏（52）が出馬する意向を固めたことが8日、関係者への取材で分かりました。



知事選には柳井市選出の県議会議員＝有近眞知子氏も出馬を表明していて、30年ぶりの「保守分裂」選挙となる見通しとなりました。



村岡氏は宇部市出身。自治省（現・総務省）の官僚を経て、山本繁太郎前知事が病気で辞任したことに伴う2014年の知事選に出馬し、初当選。





2018年、2022年の知事選で再選し、現在3期目です。村岡氏は8日、報道陣の取材に対し「これからの山口県のためにさまざま取り掛かっているものもあり、自分自身の考えは定まってきているが、まず喫緊の課題に対して専念したい」などと述べ出馬を明言しなかったものの、関係者によりますと、4選を目指して次の知事選に出馬する意向をこれまでに固め、周囲に伝えたということです。任期満了に伴う県知事選挙は来年1月22日告示・2月8日投開票。柳井市選出の有近眞知子県議（42）も8日に開いた記者会見で立候補を表明し、二井関成氏と吹田緌氏が争った1996年以来30年ぶりの「保守分裂」知事選となる見通しです。