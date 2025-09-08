「日経225ミニ」手口情報（8日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限22万4142枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月8日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の22万4142枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 224142( 224142)
ソシエテジェネラル証券 108915( 108915)
SBI証券 138795( 56177)
松井証券 39262( 39262)
楽天証券 66352( 31826)
バークレイズ証券 22221( 22221)
サスケハナ・ホンコン 14006( 14006)
日産証券 8142( 8142)
三菱UFJeスマート 13496( 7460)
マネックス証券 5654( 5654)
JPモルガン証券 4974( 4974)
ゴールドマン証券 2756( 2754)
フィリップ証券 2097( 2097)
ビーオブエー証券 1447( 1447)
インタラクティブ証券 1253( 1253)
みずほ証券 884( 884)
モルガンMUFG証券 825( 825)
山和証券 679( 679)
BNPパリバ証券 418( 418)
大和証券 367( 367)
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 2103( 2103)
ソシエテジェネラル証券 1216( 1216)
SBI証券 1018( 366)
楽天証券 583( 317)
JPモルガン証券 135( 135)
マネックス証券 121( 121)
三菱UFJeスマート 163( 119)
松井証券 115( 115)
日産証券 90( 90)
フィリップ証券 60( 60)
インタラクティブ証券 15( 15)
バークレイズ証券 5( 5)
Jトラストグローバル 2( 2)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 82( 82)
ソシエテジェネラル証券 71( 71)
SBI証券 313( 39)
フィリップ証券 26( 26)
松井証券 11( 11)
JPモルガン証券 10( 10)
楽天証券 13( 9)
ドイツ証券 9( 9)
マネックス証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 6( 4)
日産証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース