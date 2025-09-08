「日経225ミニ」手口情報（8日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限28万3225枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月8日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の28万3225枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 283225( 281205)
ソシエテジェネラル証券 159888( 159888)
SBI証券 105622( 49044)
バークレイズ証券 40369( 39265)
松井証券 28114( 28114)
サスケハナ・ホンコン 24776( 24776)
楽天証券 43352( 23404)
日産証券 16595( 16595)
JPモルガン証券 13279( 13279)
BNPパリバ証券 9212( 8296)
ゴールドマン証券 11648( 8238)
三菱UFJeスマート 12263( 7283)
野村証券 7087( 7081)
モルガンMUFG証券 6652( 6292)
ビーオブエー証券 5857( 5857)
マネックス証券 4737( 4737)
みずほ証券 3671( 3667)
広田証券 3508( 3508)
フィリップ証券 3160( 3160)
三菱UFJ証券 2781( 2781)
大和証券 100( 0)
SMBC日興証券 8( 0)
東海東京証券 4( 0)
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 16884( 6884)
ソシエテジェネラル証券 5764( 5764)
三菱UFJeスマート 693( 569)
楽天証券 1033( 493)
SBI証券 973( 465)
日産証券 270( 270)
フィリップ証券 263( 263)
インタラクティブ証券 248( 248)
松井証券 169( 169)
マネックス証券 132( 132)
バークレイズ証券 110( 110)
JPモルガン証券 68( 68)
ドイツ証券 13( 13)
Jトラストグローバル 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
ゴールドマン証券 8000( 0)
BNPパリバ証券 8000( 0)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 564( 564)
ABNクリアリン証券 257( 257)
フィリップ証券 132( 132)
マネックス証券 69( 69)
SBI証券 124( 64)
三菱UFJeスマート 40( 20)
楽天証券 43( 19)
松井証券 12( 12)
日産証券 8( 8)
インタラクティブ証券 8( 8)
JPモルガン証券 7( 7)
ドイツ証券 5( 5)
BNPパリバ証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース