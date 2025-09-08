「TOPIX先物」手口情報（8日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万5292枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月8日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5292枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15292( 15292)
ソシエテジェネラル証券 14423( 13143)
ビーオブエー証券 4407( 4407)
JPモルガン証券 3060( 3060)
BNPパリバ証券 2686( 2686)
ゴールドマン証券 4716( 2392)
野村証券 2045( 2045)
バークレイズ証券 1807( 1807)
SMBC日興証券 1332( 1332)
ドイツ証券 1173( 1173)
みずほ証券 1012( 1012)
モルガンMUFG証券 683( 683)
UBS証券 665( 665)
日産証券 390( 390)
SBI証券 460( 224)
シティグループ証券 168( 168)
サスケハナ・ホンコン 96( 96)
フィリップ証券 28( 28)
松井証券 21( 21)
三菱UFJeスマート 28( 20)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 4293( 4293)
ビーオブエー証券 3194( 3194)
BNPパリバ証券 2503( 2503)
野村証券 1949( 1949)
ゴールドマン証券 2256( 1702)
SMBC日興証券 1333( 1333)
JPモルガン証券 1160( 1160)
みずほ証券 979( 979)
ABNクリアリン証券 418( 418)
UBS証券 341( 341)
日産証券 255( 255)
モルガンMUFG証券 201( 201)
SBI証券 115( 115)
シティグループ証券 102( 102)
バークレイズ証券 74( 74)
インタラクティブ証券 9( 9)
光世証券 5( 5)
フィリップ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース