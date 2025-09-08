「TOPIX先物」手口情報（8日日中） みずほ証券取引高トップ、9月限5万2409枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月8日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはみずほ証券の5万2409枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
みずほ証券 52409( 47348)
ソシエテジェネラル証券 38708( 37508)
ABNクリアリン証券 31408( 30637)
JPモルガン証券 53509( 24062)
モルガンMUFG証券 92497( 16775)
野村証券 19736( 14856)
シティグループ証券 23014( 14560)
ゴールドマン証券 50305( 11479)
バークレイズ証券 12221( 10145)
BNPパリバ証券 21522( 8639)
三菱UFJ証券 8040( 6040)
ビーオブエー証券 4253( 4159)
日産証券 3421( 3421)
SMBC日興証券 7312( 3351)
サスケハナ・ホンコン 2270( 2270)
UBS証券 3818( 2115)
大和証券 3325( 2021)
HSBC証券 8250( 1166)
SBI証券 1132( 948)
ドイツ証券 770( 770)
三菱UFJeスマート 10( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
みずほ証券 52028( 47097)
ソシエテジェネラル証券 20048( 20048)
JPモルガン証券 48020( 19963)
モルガンMUFG証券 90541( 14882)
シティグループ証券 20551( 14177)
野村証券 18206( 13483)
ABNクリアリン証券 12367( 12067)
ゴールドマン証券 47440( 9748)
BNPパリバ証券 18190( 8307)
三菱UFJ証券 6011( 6011)
バークレイズ証券 7734( 5658)
SMBC日興証券 6191( 3197)
ビーオブエー証券 3136( 3136)
日産証券 2711( 2711)
UBS証券 3772( 2099)
大和証券 2962( 1708)
HSBC証券 8126( 1126)
SBI証券 578( 578)
松井証券 57( 57)
三菱UFJeスマート 48( 44)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース