「日経225先物」手口情報（8日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万4181枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月8日の日経225先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万4181枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 14181( 14152)
ソシエテジェネラル証券 5348( 5348)
JPモルガン証券 1976( 1976)
サスケハナ・ホンコン 1375( 1375)
バークレイズ証券 1213( 1213)
松井証券 1153( 1153)
SBI証券 1915( 1065)
日産証券 689( 689)
UBS証券 458( 458)
楽天証券 645( 395)
モルガンMUFG証券 344( 344)
ビーオブエー証券 293( 293)
三菱UFJeスマート 306( 232)
インタラクティブ証券 230( 230)
ドイツ証券 239( 223)
フィリップ証券 211( 211)
みずほ証券 148( 148)
マネックス証券 145( 145)
ゴールドマン証券 114( 114)
大和証券 106( 106)
BNPパリバ証券 48( 0)
HSBC証券 9( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 2526( 2526)
JPモルガン証券 700( 700)
ソシエテジェネラル証券 405( 405)
モルガンMUFG証券 388( 388)
UBS証券 371( 371)
日産証券 305( 305)
ドイツ証券 200( 200)
バークレイズ証券 145( 145)
松井証券 121( 121)
SBI証券 194( 118)
ゴールドマン証券 81( 81)
三菱UFJeスマート 77( 73)
楽天証券 140( 72)
マネックス証券 32( 32)
フィリップ証券 30( 30)
東海東京証券 10( 10)
インタラクティブ証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース