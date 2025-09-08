「日経225先物」手口情報（8日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限2万8279枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月8日の日経225先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万8279枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 28279( 25566)
ソシエテジェネラル証券 21719( 20201)
JPモルガン証券 13592( 10410)
野村証券 11854( 7931)
みずほ証券 9030( 6998)
ビーオブエー証券 8185( 4717)
ゴールドマン証券 11179( 3852)
バークレイズ証券 4273( 3486)
サスケハナ・ホンコン 3344( 3344)
モルガンMUFG証券 7589( 2894)
シティグループ証券 2727( 2241)
BNPパリバ証券 8285( 2219)
日産証券 1893( 1763)
松井証券 1490( 1490)
大和証券 1942( 1310)
SBI証券 2163( 1298)
楽天証券 1363( 1089)
SMBC日興証券 5124( 778)
UBS証券 1047( 776)
三菱UFJeスマート 725( 611)
三菱UFJ証券 1193( 0)
ドイツ証券 20( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9542( 8842)
ソシエテジェネラル証券 8581( 8581)
JPモルガン証券 10180( 7910)
野村証券 10020( 6840)
みずほ証券 4609( 4609)
ビーオブエー証券 6334( 3634)
ゴールドマン証券 9239( 3195)
シティグループ証券 2223( 2097)
モルガンMUFG証券 5621( 1909)
BNPパリバ証券 5019( 1547)
バークレイズ証券 1552( 1352)
日産証券 1255( 1255)
大和証券 572( 546)
UBS証券 485( 485)
SMBC日興証券 4048( 430)
SBI証券 495( 373)
松井証券 339( 339)
三菱UFJ証券 300( 300)
楽天証券 296( 238)
ナティクシス証券 175( 175)
三菱UFJeスマート 20( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース