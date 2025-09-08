「買おうと思ったら完売」の前に！【UNIQLO：C】大人が狙いたい！「羽織りアイテム」

そろそろ秋を意識した着こなしにシフトチェンジしていきたいタイミング。新しいアイテムを加えるなら何が正解？ 今回は、大人の秋コーデでヘビロテしたくなりそうな「羽織りアイテム」に注目しました。【UNIQLO : C（ユニクロ：シー）】から新登場したジャケットとパーカは、洗練されたデザインが魅力で、大人世代にこそ取り入れてほしいアイテム。買おうと思ったら完売していた……なんてことになる前に、ぜひ早めにチェックしてみて。

羽織るだけでモード感が一気に格上げ

【ユニクロ】「ダブルテーラードジャケット」\9,990（税込）

クラシックな雰囲気漂う、ダブルボタンのテーラードジャケット。かっちりとしたデザインで正統派なイメージながらも、存在感のあるボタンやシャープなシルエットでコーデにエッジも効かせられそう。グレー・ブラック・ネイビーのシックなカラー展開で、モードな休日コーデやきちんと感を演出したい日に活躍。ジーンズコーデの日にも、さっと羽織るだけで洗練された秋コーデが完成するかも。

ヘビロテしたい機能性優秀パーカ

【ユニクロ】「ブロックテックパーカ」\12,900（税込）

防風性・透湿性・撥水性を備えた高機能素材で、雨の日や肌寒い日に重宝しそうな優秀パーカ。アウトドアシーンでも活躍しそうな機能性を備えつつ、タウンユースしやすい洗練されたデザインも魅力。きれいめコーデにもさっとプラスできそうです。ダークグリーン・ブラック・ダークブラウンの3色展開。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

Writer：licca.M