¡Öº£Ç¯¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡Ä¡×ËÜÅÄ¿¿ô¥¡¢½÷Í¥¶È½éÄ©Àï¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤È¤Ï?
±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù(¸ø³«Ãæ)¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤¬6Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢ÌÚÂ¼²ÂÇµ¡¢Ý¯°æ³¤²»¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢ÎëÌÚÊ¡¡¢ËÜÅÄ¿¿ô¥¡¢µÈÅÄ¹äÌÀ¡¢Æá¿Ü¤Û¤Û¤ß¡¢±©½»±Ñ°ìÏº´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
±Ç²è½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ËÜÅÄ¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÁÆ¬¤Ç¡Ö»ä¤âºòÆüËå¤È±Ç²è´Û¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¸ø³«½éÆü¤ËËå¡¦ËÜÅÄË¾·ë¤È¤È¤â¤Ë·à¾ì¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö±é¤¸¤¿Ìò¤ÈÆ±À¤Âå¤Î¹â¹»À¸¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤±¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¡×¤ä¡Ö³Ø¹»¥×¥ì¥ß¥¢¡×¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐÃÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¥¥ã¥¹¥È¿Ø¡£»£±Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢¼«Á³¤Èå«¤â¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤ÇËÜÅÄ¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö(º£ºî¤Ï)ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿!¡×¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¸À¡£
¡Öº£Ç¯¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ22Ç¯ÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÀï¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤â¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¡ÈÀÄ½Õ¡É¤Ç¤·¤¿¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¶È¤Ç´¶¤¸¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
