阪神・森下翔太外野手（25）が2年ぶりのリーグ優勝に際し、合同インタビューに応じた。新人時代の2023年とは違い、今季は不動の中軸として本塁打と打点でキャリアハイを記録。優勝に大きく貢献したが、それでも満足感はないとした。

――1軍で1年間、戦った

「けがもなくできてるんで、そこが1年間、戦えたなっていうね。3年間で一番実感できるシーズンではありますね」

――2軍落ちがない分、体への影響もあると思うが

「体の好不調のコンディション的な波っていうのはめっちゃあったんですけど、その中でも結果を残し続けてる人の凄さっていうのを、改めて今年、より感じた」

――状態が良くないと感じた際のアプローチは？

「その都度違う。ただ休む時もあれば、やっぱり打てない時は自分の打撃を見つめなおして練習する時も。その時々でやることは違うが、基本的にはずっと良くなるように考えながらプレーだったり、プレーする前の準備っていうのはやってます」

――3年目で主力としての扱い

「（首脳陣は）状態が悪くてスタメンを外すとか考えたかもしれないけど、使い続けてくれたからこそ今シーズンの自分があると思うし、来季に向けて自分のコンディションとかが分かった状態で挑める来季も変わると思う。今シーズン全試合に出たいなと思ってシーズンに意気込んでいったので、その思いもくみ取っていただけているのかなと思う」

――本塁打と打点はキャリアハイを更新中

「打率がなかなか難しいというのは今季すごく感じて。打点というのは前の打者が出てくれる、出てくれないという内的要因以外の外的要因も多いが、ホームランだったり打率というのは自分でしっかり残せる結果。もっと打率を残せるような選手になりたいというのは感じる。一気に全部がうまくいくわけじゃないんで。打点もホームランもキャリアハイを残せたからこそ、来季に打率をもっと意識できるとか。そこは段階。全部がうまくいくのは自分のレベルじゃまだ早い。そういう意味では、ホームランもキャリアハイを残せたのは次につながる」

――打率の難しさを感じた部分は

「固め打ちが打率を伸ばすのに一番なんで。1打席目打ってても、そのあと3打席打てないというのが今年は多い。それって自分の中で技術的に足りないから。1打席目打った球は得意な球だったけど、それ以外に苦手な球で攻められてるから打てないとか。そういうケースが多いんで本当に技術不足」

――2年前の優勝との違いは？

「1年目は入ったばっかりでプロ野球のことも、流れも分からずやっていたところもあった。ファームに何回も落ちたし、1軍でやってたけど、すごい貢献ができてるかって言われたら、自分の中でも微妙な部分があった。今年はよりチームとして動いているな、カバーし合いながらすごくできているなと感じている」

――1年目と今回の優勝では重みに違いを感じる？

「特にはない。経験値が変わっているので、できたなという方より、できなかったなっていう方が絶対に大きくなる。もっとできれば、もっと貢献したかったという思いになる。そこの課題は、1年目に優勝したときよりも、すごく持って、次の年にいくんじゃないかな」