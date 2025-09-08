7日（日）に2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）のすべての日程が終了した。

女子日本代表は3位決定戦で女子ブラジル代表とフルセットの激闘を戦い、あと一歩のところで敗れ最終順位4位で大会を終えた。



15年ぶりのメダル獲得とはならなかったが、新たにフェルハト・アクバシュ監督を迎えた新体制1年目で、予選ラウンドから決勝ラウンドを通して心に残るパフォーマンスを見せてくれた。

今大会のベストサーバーランキングをチェックしてみると、トップ5に日本人選手が4名ランクインしている。大事な場面でサーブで得点し、チームに流れをもたらすことが多い印象的だった、キャプテンの石川真佑は8本の2位。次いで強烈なサーブで相手の守備を何度も崩していた和田由紀子は7本の3位に入った。

そして、大会を通してサーブターンでのブレイク率が高かった関菜々巳と、出場機会は少なかったがコートに入る度に躍動した秋本美空の2選手が5本を決め、5位に入った。また、4本を決めた佐藤淑乃は6位にランクインしている。

■世界バレー女子 ベストサーバーランキングTOP5

1位：10本

イマン・ンジャイエ（フランス）

メリッサ・バルガス（トルコ）

マルティナ・チルニャンスカ（ポーランド）



2位：8本

石川真佑（日本）

アレクサンドラ・ウゼラツ（セルビア）



3位：7本

ニカ・ミロシッチ（スロベニア）

パオラ・エゴヌ（イタリア）

和田由紀子（日本）



4位：6本

エリーネ・ティンメルマン（オランダ）

エリーゼ・ファン・サス（ベルギー）

ファトゥマタ・シラー（スロベニア）

ディアナ・ドゥアルテ（ブラジル）

ゼフラ・ギュネシュ（トルコ）

マルティナ・ウカシク（ポーランド）



5位：5本

エレナ・カゾート（フランス）

イザベル・ハーク（スウェーデン）

ロベルタ・ラツキ（ブラジル）

ガブリエラ・ギマラエス（ブラジル）

ガイラ・ゴンサレス（ドミニカ共和国）

関菜々巳（日本）

秋本美空（日本）

エダ・エルデム（トルコ）

ルシア・バレラ（スペイン）

ヴァニャ・ブキリッチ（セルビア）

