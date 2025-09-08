◇セ・リーグ 阪神2―0広島（2025年9月7日 甲子園）

阪神が23年以来、2年ぶり7度目のセ・リーグ優勝で節目の球団創設90周年を飾った。黄金時代到来を予感させるチームの強さをデータで振り返った。（数字は7日時点） （記録担当・桐山 章）

★阪神初の新人監督V 阪神の監督就任初年度に優勝は85年吉田監督、23年岡田監督（ともに2度目の就任）に続く3人目で、新人監督では球団史上初。プロ野球では24年の小久保監督（ソ）、阿部監督（巨）に続く23人目。現12球団で達成者（前身球団含む）なしは楽天だけ。

★ビジターで圧倒 貯金33の内訳はホームゲームで貯金13（36勝23敗1分け）、ビジターゲームで20（42勝22敗2分け）。

★勝ちパターン 序盤からリーグ最多安打＆盗塁の1番・近本と最多犠打の2番・中野で築いた得点機を森下、佐藤輝、大山の主軸で還す王道パターン。先制逃げ切り56勝のうち、零封26度は球団記録の65年32度以来の多さで、8度の1―0を含む19度が3得点以下と少ないリードを守り切った。一方で逆転勝ちは22度と控えめ。

★効率良い得点で勝利 437得点はリーグトップながら打線爆発は少なく、2桁得点は5月5日巨人戦の10点1度だけ。1〜5点の97試合で55勝と効率良く勝った。0点も5度（5敗）で12球団唯一の1桁。

★頼れるクリーンアップ 3番・森下、4番・佐藤輝、5番・大山がリーグの打点3傑。3人のうち1人でも打点を挙げれば67勝27敗2分けの勝率.713。勝利打点76度のうち森下18度、佐藤輝17度、大山14度の3人で49度と効果的だった。

★鉄壁の投手陣 リーグトップの防御率2.12。特にリリーフ防御率は1.93。プロ野球記録48試合連続無失点の石井を中心に及川、岩崎の勝利の方程式登板なら、24試合で21勝1敗2分けと盤石だった。

★悲願達成なるか？ 阪神1位、巨人2位のシーズンなら44年以来81年ぶり、7度のセ・リーグ優勝では初めて。過去阪神優勝時の巨人の順位は、1リーグ時代が37年秋＝2位、38年春＝2位、44年＝2位、47年＝5位。セでは62年＝4位、64年＝3位、85年＝3位、03年＝3位、05年＝5位、23年＝4位。