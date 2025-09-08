ÍµÈ¹°¹Ô¡¢¤ªÁû¤¬¤»·Ý¿Í¤Ë¡È½õ¤±½®¤ò½Ð¤·¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤¡É¤ÎÀ¼¤ËÈ¿ÏÀ¡Ö¿ÆÌ©¤À¤ÈÀäÂÐ¤Ë»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬7Æü¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëJFN¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤Î¤ªÁû¤¬¤»·Ý¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¡×¤È¤¹¤ëÀ¼¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖTKO¡×ÌÚ²¼Î´¹Ô¤¬¡¢9·î¤«¤é¥¿¥¤¤Ë°Ü½»¤¹¤ë·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿ÍµÈ¡£¡Ö¤Þ¤À¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤Î?¥À¥á¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î?¤¿¤ÀÃ±½ã¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤ë¤À¤±?ÌÚ²¼¸Æ¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¸Æ¤Ö?¡×¤È¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È¤Ç¾·¤¯¤«¤É¤¦¤«¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥é¥¸¥ª¶ÉÂ¦¤«¤éNG¤¬½Ð¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¡£¡Ö³Æ¶É¡¢¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢JFN¤Ç¤Ï¡ÈÌÚ²¼¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¡ÖÌ¾Á°½Ð¤·¤Æ¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£ÍµÈ¤Ï¡Ö±þ±ç¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥Ò¥É¥¤ÌÜ¤ËÁø¤¨¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Ö¥Ý¥í¥ê¤È¡ØÌÚ²¼¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö»ä¤¬ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤À¤È¤«¡¢¿ÆÌ©¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£