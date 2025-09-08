前夜、史上最速でのリーグ優勝を果たした阪神。興奮冷めやらぬ中、藤川球児監督がインタビューに応じました。

試合後の優勝監督インタビューでも第一声で「いやあ、選手たちが強いわ」と声をあげていた藤川監督。その要因について聞かれると、昨年11月に行われた秋季キャンプについて言及します。秋季キャンプは主に若手選手の育成を目的に行われますが、この場に主砲・佐藤輝明選手と選手会長である中野拓夢選手の姿がありました。

藤川監督は「昨年11月の秋季キャンプに佐藤(輝明選手)と中野(拓夢選手)も来てもらったんですけれど。そこで2人にチームの方針である『凡事徹底』と『没頭する』ということを伝えて。リーダーシップを持ってキャンプに来てもらった」とコメント。続けて「その中で、佐藤がサードのノックを受ける、毎日特守を繰り返す。中野が打撃の鍛錬を積む。それに他の選手たちがついてきて」と語り、2選手が自らの“姿”でチームをけん引していたことを明かします。

この姿はペナントレースでも生きていたようで、「それが今日までチームの地盤として確実にあったので、エラーの数だったり球際の強さがあった。これは2人がキャンプでみんなを引き連れたおかげ」と語りました。

この意識は2選手の進化にも影響を与えたのか、躍動を見せている佐藤選手と中野選手。今季の佐藤選手は打撃での貢献もさることながら、昨季「23」を記録していた失策数を、ここまで「5」にとどめており、中野選手も126試合を終えた時点で、過去を上回る打率.290を記録する安定感を見せています。