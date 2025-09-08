謎だったデザイン、その真相。

今年のiPhoneシリーズ、どうやら大幅なモデル・デザイン刷新が計画されているようで、iPhone 17 Proシリーズは、バックパネルデザイン変更がささやかれていました（噂まとめはこちら）。

判明するのは、9月10日の深夜2時からのApple（アップル）のイベントなのでしょうが、今もっとも実物に近いと分析されているのが、トップ画像のようなスタイル。

Bloombergのマーク・ガーマン記者の最新の予想では、本体の下部3分の2にはワイヤレス充電エリアを兼ねたエリアが追加されると改めて主張。また、複数の情報筋からこの領域はガラスを組み合わせた素材で構成されるという話も聞こています。

電磁波が追加しないアルミニウムのパネルだと、ワイヤレス充電が不可能。なので、筐体のベースにアルミニウムを採用しつつも、充電用コイルの領域は樹脂＋ガラスになるという予想ですね。

確かに、ワイヤレス充電のしくみを考えると理にかなっていますね…。

Apple’s shifting the logo lower on the iPhone 17, most likely to align it with the MagSafe charging coil. pic.twitter.com/eQ7ChZZXCR - Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 30, 2025

また著名リーカーは、Appleロゴの位置変更（これまでより位置が下がります）も指摘しています。これまでは端末の中心でしたが、iPhone 17 Proシリーズでは、ガラスエリアの中心にくる配置になるかも。

まぁ、これらもまだ噂レベルですが、ほんと今年は色々な噂がありましたねー。デザイン変わるってのはやっぱドキドキする！

真実はまもなくわかります。ギズモードもリアルタイムでイベントを追っていくので、みんないっしょに夜ふかししようぜ！

iPhone 17発表まであと、1日。今年もリアルタイム更新やります！

Source: MacRumors, Bloomberg, MajinBu Official