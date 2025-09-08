キャプテン石川真佑が個人賞受賞 日本勢で唯一 バレーボール世界選手権はメダルに惜しくも届かず4位
バレーボール女子世界選手権が7日に閉幕。4位に終わった日本からはキャプテンの石川真佑選手が個人賞に選出されました。
日本は3位決定戦でブラジルと対戦。フルセットの死闘の末に、メダルにあと一歩届かず。佐藤淑乃選手が34得点、石川選手が23得点と奮闘したものの、今季はネーションズリーグに続き4位でした。
また決勝ではイタリアがトルコをフルセットで破り、大会制覇。昨年のパリオリンピック、今年のネーションズリーグに続き、頂点に立ちました。
大会終了後には個人賞が発表。石川選手がベストアウトサイドヒッターで日本からは唯一となる「FIVB女子バレーボール世界選手権2025のドリームチーム」に選出となりました。
大会MVPにはイタリアの司令塔を務めるアレッシア・オッロ選手が選出されています。
▽個人賞
◆MVP
アレッシア・オッロ(イタリア)
◆ベストセッター
アレッシア・オッロ(イタリア)
◆ベストオポジット
メリッサ・バルガス(トルコ)
◆ベストアウトサイドヒッター
ガブリエラ・ギマラエス(ブラジル)
石川真佑(日本)
◆ベストミドルブロッカー
アンナ・ダネージ(イタリア)
エダ・エルデム(トルコ)
モニカ・デ ジェンナーロ(イタリア)