NURO 光、2カ月無料体験キャンペーン開始へ。月額基本料金や基本工事費、解約時の工事費残債まで無料
ソニーネットワークコミュニケーションズは9月8日、Opensignalによる「固定ブロードバンド・エクスペリエンス」調査において、有線接続ユーザーにおける評価で全国最多受賞したと明らかにした。これをうけてキャンペーンを開催する。
NURO 光が日本市場全体の有線接続ユーザーを対象としたユーザー・エクスペリエンスにおいて、「ダウンロード・スピード」、「アップロード・スピード」、「信頼性エクスペリエンス」の3部門を単独受賞。加えて「ビデオ・エクスペリエンス」で共同受賞したというもの。名古屋・大阪・札幌・東京・横浜の5都市では受賞可能な賞のうち6つの賞を単独受賞し、14の賞で共同受賞に選出されたという。
これをうけて、同日「2か月無料体験」キャンペーンを開始した。キャンペーン期間中に公式サイトから新規で「NURO 光」を申し込んだ利用者を対象に、利用開始月から最大2か月間無料で利用可能。月額基本料金や基本工事費、解約時の工事費残債も請求されないという。詳細はキャンペーンページまで。
