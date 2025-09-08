¡Ú¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÛÆ£ÇÈÃ¤¼¤ 11¡¦14¸å³Ú±à¤ÇIWGPÀ¤³¦²¦¼Ô¥¶¥Ã¥¯¤È½é°ìµ³ÂÇ¤Á¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¡×
à±ê¤ÎÈôÎ¶áÆ£ÇÈÃ¤¼¤¡Ê£·£±¡Ë¤¬¼çºË¤¹¤ë¡Ö¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Î£±£±·î£±£´ÆüÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¸½£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ê£³£¸¡Ë¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¶½¹Ô¤È¤Ê¤ëÆ±Âç²ñ¤Ï¡Ö£Ä£Ò£Á£Ä£É£Ô£É£Ï£Î¡¡£²£°£²£µ¡¡£Ä£Ò£Á£Ç£Ï£Î¡¡£Å£Ø£Ð£Ï¡¡£±£¹£¹£µ¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¡¢¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï£±£¹£¹£µÇ¯¤Ë´úÍÈ¤²¤·¤¿¡ÖÌµ²æ¡×¤Î£²Ê¸»ú¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤ÆÂç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢Æ£ÇÈ¤¬¶È³¦¤ÎºÇ¹âÊö²¦¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Ï£²£°£±£´Ç¯£´·î¤Î¥Î¥¢»³ÍüÂç²ñ¤Ç¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¢£²£°£²£²Ç¯£³·î¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ç£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥¶¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¤À¡£¼«Ê¬¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¾¯Ç¯¤Ç¡¢£Ö£È£Ó¥Ç¥Ã¥¤Ç¿·ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤ÎÆ£ÇÈ¤µ¤ó¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¿·ÆüËÜ¤Î¥ê¥ó¥°¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÆ£ÇÈ¤µ¤ó¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶·ã¤ÎÌÌ»ý¤Á¡£
¡ÖÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥ì¥¹»Ë¾åºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥ì¥¹¥é¡¼¤Î°ì¿Í¤À¤È»×¤¦¡£¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥Á¡¢¥Ó¥ë¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤é¤¬ËÂ¤¤¤À±Ñ¹ñÈ¯¾Í¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÀµÅý¤Ê¸å·Ñ¼Ô¤Ç¡¢£µ£°Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀï¤¤¡¢º£Æü¤Þ¤Ç¤³¤ÎÆùÂÎ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤âÂº·É¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ£ÇÈ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¸ý¤Ë¤·¡Ö¤³¤Î£²£°¡Á£²£µÇ¯¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥Ê¥¤¥º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·Æ£ÇÈ¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤³¤½»ä¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨·â¤ÄÆ£ÇÈ¤Ï¡¢¼«¿È¤¬»²Àï¤·¤¿£¶·î¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Ì¾¸Å²°Âç²ñ¤Ç¥¶¥Ã¥¯¤¬¸åÆ£ÍÎ±ûµª¤«¤é£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦²¦ºÂ¤òÃ¥²ó¤·¤¿»î¹ç¤ò²òÀâÀÊ¤«¤é¸«¤Æ»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¥¶¥Ã¥¯Áª¼ê¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏËÁ¸±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸½Ìò¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ï»É·ã¤¬¤Ê¤¤¤È¡£¡ÊÂÐÀï¤·¤¿¤¤Áê¼ê¤Ë¡Ë¿¿¤ÃÀè¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤¬Èà¤À¤Ã¤¿¡×¤È»î¹ç¼Â¸½¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£
¡¡ÍèÇ¯£µ·î¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£µ£µÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤¿»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥¾¥¯¥¾¥¯¤¹¤ë»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ä¤Ä¡Ö¤¿¤À¤Î¤ª¼ê¹ç¤ï¤»¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÆ°¤±¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢»ý¤Æ¤ë¤â¤Î¤òÈà¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£