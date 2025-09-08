X JAPANのYOSHIKIが8日、自身のX（旧ツイッター）を更新。脳腫瘍を公表したロックバンド「LUNA SEA」のドラマー、真矢（55）にエールを送った。

YOSHIKIは真矢の投稿を引用した上で「真矢の勇気に心から敬意を表します。一日も早い回復をお祈りしています。音楽の仲間として、同じドラマーとしていつも応援しています」とつづった。

真矢は自身のSNSやバンドの公式サイトで脳腫瘍を公表。「2020年に大腸がんのステージ4が発覚しました。ライヴ、その後のツアー中ではありましたが7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライヴを続行してきました。2025年2月に東京ドームで開催した結成35周年ツアーのグランドファイナルまで走り抜いてきて、活動はひと段落したのですが、先日めまいで倒れ、立てなくなってしまいました」と報告。

続けて「耳石がズレたと思いお医者さまに診てもらいましたが、回復が認められませんでした。 脳神経外科でMRI検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されました」と記述した上で「この先、放射線治療に臨もうと思っているところではあるのですが、もし炎症を起こした場合には動けなくなったり、演奏に支障が出たりすることが予想されます」とつづった。

最後に「いつかまたステージに復帰できる時まで、まずは死なないこと、そしてずっと希望を失わないことを約束します。またその時に、皆さん笑顔でお会いしましょう」と締めくくった。

LUNA SEA真矢は2000年に元モーニング娘。の石黒彩と結婚。1男2女の子供がいる。