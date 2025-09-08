柴咲コウ、11品の作り置きおかず公開「健康管理バッチリ」「美意識伝わる」の声
【モデルプレス＝2025/09/08】女優の柴咲コウが7日、自身のInstagramストーリーズを更新。作り置きおかずを披露した。
【写真】柴咲コウ「明日から新しい現場」仕込んだ多種多様なおかず
この日、柴崎は「明日から新しい現場なので作り置きおかず仕込み」と添えて、様々な容器に入った手料理を公開。野菜を中心とした11品の作り置きおかずを披露している。
この投稿には「健康管理バッチリ」「几帳面さが表れてる」「野菜中心で美味しそう」「デパ地下のお惣菜のよう」「美意識伝わる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
