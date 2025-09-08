ももクロ玉井詩織、初写真集「たまゆら／しおどき」2作ともに重版決定 美背中輝く横顔・寝起きカットも解禁
【モデルプレス＝2025/09/08】ももいろクローバーZの玉井詩織が8月27日に発売した自身初となる写真集「たまゆら」（SDP）とオリジナル脚本を元に3人の女性を演じたストーリー写真集「しおどき」の重版が決定。新たな掲載カットが公開された。
【写真】玉井詩織、美脚輝く寝起きショット
芸能活動20周年＆30歳を迎えたアニバーサリーイヤーに発売された初写真集とあって、発売発表以来、長年のファンを中心にSNSで大きな盛り上がりを見せていた本作。発売日を迎えると2作それぞれで見せる本作ならではの表情に多くのファンが魅了され、ナチュラルながらも持ち前の美貌が存分に凝縮されたビューティーカットやあどけなさ残るヘルシーでキュートなカット、初めての水着カットやちょっぴり大胆で大人っぽいランジェリーカットなど、驚異の美スタイル際立つ数々のカットに悶絶するファンが続出し、SNSで投稿された撮影オフショットやメイキング動画が大きな反響を呼んでいる。
今回「たまゆら」「しおどき」それぞれの収録カットから新カットが解禁。「たまゆら」からはベトナムのマジックアワーをバックに美背中とアンニュイな表情が魅力的な横顔カットが解禁。「しおどき」からは、OL・佐藤花織役として演じた彼女感満載のキュートな寝起き姿のカットが解禁された。
また、発売からわずか1週間で、同時発売された初写真集2作がともに重版決定。玉井は「なんと！写真集が1位2位、そして重版も決定いたしました！たくさんの方に手に取っていただけてとても嬉しいです。節目の年に皆様への感謝の気持ちを込めたプレゼントの気持ちで発売させてもらったのですが逆にプレゼントを頂いてしまったようです。まだまだ多くの方に届くといいなと思っています！引き続き『たまゆら』『しおどき』をよろしくお願いします！」とコメントを寄せた。
対となる二作のタイトルは、それぞれ玉井の名前を由来につけられたもの。「たまゆら」は、一瞬の美しさや儚さを意味する“玉響”、「しおどき」は、好機やチャンスを意味する“潮時”という意味が込められている。芸能活動20周年、そして、30歳という節目を迎えた今、玉井の一瞬一瞬の煌めきを凝縮した2作の写真集は、記念にふさわしい特別な作品である。
写真集「たまゆら」は、本人がかねてよりその美しさに魅せられていた、ベトナム南部ホーチミン、そして離島・フーコック島にて撮影を敢行。「ベトナム最後の楽園」とも称されるフーコック島にて、芸能活動20周年、そして30歳という節目の年を目前に、島の美しい景色や趣ある文化を感じさせる様々なシチュエーションの中、現地で旅を楽しむキュートな笑顔や息を呑むほどの美しさを放つ眩いカット、ありのままの自然体な美しさなど貴重な瞬間が撮り収められている。まるで同じ空間、同じ時間を共に過ごしているかのように、その存在を近くに感じられる贅沢な1冊となっている。
描かれた物語の主人公を繊細に演じ分け、女優としての新たな魅力が凝縮されたストーリー写真集「しおどき」。ドラマ「silent」や「いちばんすきな花」を手掛けた脚本家・生方美久氏と、気鋭の写真家・濱田英明氏との豪華タッグによるストーリー写真集。生方氏が本作のために書き下ろしたオリジナル脚本をベースに、まるで映画やドラマのように、描かれたストーリーに沿って撮影が行われた。異なる3つの物語に登場する主人公のキャラクターを演じ分け、アイドルとしての顔とは異なる、女優としての新たな魅力が引き出されている。（modelpress編集部）
◆玉井詩織、初写真集2作が重版決定
◆玉井詩織、写真集2作同時発売
