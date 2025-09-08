Chara、息子・佐藤緋美との2ショット公開「姉弟みたい」「微笑ましい」の声
【モデルプレス＝2025/09/08】アーティストのCharaが9月7日、自身のInstagramを更新。息子である俳優の佐藤緋美との2ショットを公開した。
【写真】Chara＆佐藤緋美、親子2ショット
Charaは「Chara With HIMI で初ステージは『京都未来創造フェスティバル』に参加しました。この2人組なんていうか、まぁ家族なんですがー」とコメントし、緋美との親子2ショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「素敵な親子」「微笑ましい」「感動的」「家族愛を感じる」「お疲れさま」「姉弟みたい」などのコメントが寄せられている。
Charaは1995年に浅野忠信と結婚し、長女のSUMIREと長男の緋美が誕生。浅野とは2009年に離婚した。（modelpress編集部）
