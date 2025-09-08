町田啓太、候補生だったGENERATIONSとの記念ショットに反響「夢者修行思い出す」「みんな変わってない」
【モデルプレス＝2025/09/08】俳優の町田啓太が9月7日までに、自身のInstagramを更新。9月6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した際のオフショットを披露した。
【写真】町田啓太、ジェネと仲睦まじいオフショット
「TGC」にてNetflixシリーズ「グラスハート」の劇中に登場する4人組バンド「TENBLANK（テンブランク）」としてサプライズ登場した町田は「思い出がまたひとつ 3日前に勢いで出演決めるってほんとTENBLANKやってる気持ち 本当にありがとうございました」とTENBLANKのメンバーを演じる俳優の佐藤健、宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）、志尊淳とのオフショットを投稿。また「うろうろしてたらジェネにも会えまちだ」とかつて自身がグループの候補生だった時期もあるGENERATIONSとの記念ショットも公開している。
この投稿には「夢者修行（デビュー前に行っていた全国を巡回するフリーライブ活動）思い出す」「みんな変わってない」「絆は永遠」「美しい」「ジェネとの写真エモすぎ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
