結婚した息子から「ランドセルを買う金もない。貸してほしい」語られた『驚愕の生活』に絶句

息子が二人いる筆者の知人。長男が結婚すると言って連れてきた相手は、美人で穏やかな性格だったため、「こんな素敵な人と息子が結婚するなんて」と、とても喜んでいたそう。

完璧に見えた息子の嫁ですが、しかし、「気になる」ところが……。

綺麗で性格もいい相手

可愛くて性格のいい息子の嫁は、家計管理が全くできなかったのです。子どもの学用品を揃えられないほど切羽詰まってしまったことで、息子たち夫婦はきちんと話し合い、将来に向けて家計を見直すことになりました。息子から「お金を貸してくれ」と言われた知人夫婦は、親世代からの援助についても、話し合う良いきっかけになったそうです。

【体験者：60代・女性主婦、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：佐田 静

FTNコラムニスト：Junko.A

5歳、3歳、1歳の3人の子育てに奮闘しながら、フリーランスのライターとして活躍中。地方移住や結婚、スナックの仕事、そして3人の子育てと、さまざまな経験を通じて得た知見をライティングに活かしている。文章を書くことがもともと好きで、3人目の子どもを出産後に、ライターの仕事をスタート。自身の体験談や家族、ママ友からのエピソードを元に、姑に関するテーマを得意としている。また、フリーランスを目指す方へ向けた情報ブログを運営中。