サブリナ・カーペンター、MTV VMA 2025 レッドカーペットでシースルードレス姿
米MTVが主宰するミュージックビデオの祭典で、全米最大級の音楽授賞式とすして知られるMTVビデオ・ミュージック・アワード（MTV VMAs）が開催され、ニューアルバム『Man’s Best Friend』を先週リリースしたばかりサブリナ・カーペンターが、真っ赤なシースルードレスでレッドカーペットに登場した。
【写真】真っ赤なシースルードレス（全身ショット）
JustJaredによると、現地時間9月7日に、ニューヨーク州エルモントのUBSアリーナで開催されたMTV VMA 2025に、サブリナが来場。ヴァレンティノによる真っ赤なレースのロングドレスを纏い、ライラックのファーストールを身に付けて、ポーズを取ったそう。
レースの隙間から彼女の美しいボディが透けて見えるドレスは、ハイネックのデザインで、スパンコールをあしらったフラワーモチーフが印象的。アイコニックなブロンドは巻き髪にし、ゴールドのグリッターアイメイクとモーブピンクのリップを基調としたグラマラスなメイクをオン。古き良きハリウッド女優を思わせるルックを披露した。
なおサブリナは、今年のMTV VMAで、年間最優秀ビデオ賞や最優秀ポップアーティスト賞を含む9部門にノミネートされ、3部門でトロフィーに輝いた。
