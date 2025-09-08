高石あかり、朝ドラのヒロインは「一番の夢だった」「これからも夢であり続ける」
俳優の高石あかりが8日、都内で開催された2025年度後期 連続テレビ小説『ばけばけ』試写会に出席。高石は朝ドラのヒロインを務めることについて「一番の夢だった」「今ここにいることさえ、本当に幸せ」と笑顔で語った。
【写真】高石あかり、夫役を務めるトミー・バストウと2ショット！
本作は、怪談話を好むちょっと変わった女の子・松野トキ（高石）とその夫レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）を中心に、西洋化が進む明治の日本で、埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあてる。この日はトキとヘブンの人生に大きな影響を与える錦織友一を演じる吉沢亮、トキの父・松野司之介を演じる岡部たかし、トキの母・松野フミを演じる池脇千鶴、制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサー（NHK 大阪放送局）も出席していた。
第1週の感想を含めて高石は「この数ヵ月間、スタッフの皆さんであったりキャストの方々と一緒に、一丸となって撮影をしてまいりました。スタッフの皆さんもキャストの皆さんも、この作品のことがとにかくすごく好きで」とコメント。
「自分たちが作り出すものにこだわりを持って、そして何より楽しんで撮影をできたっていうことがすごくうれしかったですし、1週目を見たときに、それがすごく溢れ出ていたなと思っていて。ぜひ見てくださる方に、そういう部分が伝われば良いなと思いますし、朝に私たちのことを見て、くすっと笑っていただけるような、そんな朝ドラを作っていけたらいいなと思います」と語った。
朝ドラのヒロインを務めることは、自身にとってどんな意味を持つのか問われた高石は「小さい頃から、朝ドラのヒロインっていうものは、一番の夢だったので。俳優としてっていうよりは、高石あかりとして一番だったので。今ここにいることさえ、本当に幸せで。ここ数日間、楽しみにしてきて」と返答。
そして「夢かもしれないです。それ（その思い）を変わらず持ちながら今お芝居出来ていること、当たり前にならないっていうことが、すごく自分の中で良かったなと思いますし、これからも夢であり続けるんだろうなと思います」と明かしていた。
連続テレビ小説『ばけばけ』は、NHK総合にて9月29日より毎週月〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は「はしごだか」が正式表記
