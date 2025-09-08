『杖と剣のウィストリア』第2期、来年4月放送 映像公開
テレビアニメ『杖と剣のウィストリア』第2期が、2026年4月より放送されることが決定した。あわせてティザービジュアルと第1期のアクションシーンを中心に構成された特報映像が公開された。
【動画】戦闘シーンやばっ！『杖と剣のウィストリア』第2期の特報映像
シーズン1で監督を務め、『チェンソーマン レゼ編』でも話題を集めている吉原達矢が本作では総監督に就任。そして、『英雄教室』副監督を務めた中野英明が新たに監督を務める。
アニメーション制作は引き続きBN Pictures×アクタスの共同体制で、キャラクターデザインの小野早香（『クロスアンジュ 天使と竜の輪舞』）、音楽の林 ゆうき（『僕のヒーローアカデミア』）ら、シーズン1のメインスタッフが再集結した。
特報映像では、来たる新章に向けて、アクションシーンを中心にシーズン1を振り返る内容となっている。
同作は『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』の大森藤ノが原作を担当、気鋭の漫画家、青井聖の美麗なイラストとともに世界観をダイナミックに描く、“剣と魔法”の学園ファンタジー。
