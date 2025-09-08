imase½é¤Î¼Ì¿¿Å¸¤¬½ÂÃ«PARCO¤Ç³«ºÅ·èÄê¡¡¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯Ì¤¼ýÏ¿¥«¥Ã¥È¤ä¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä
¡¡¸½ºß³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦imase¤Î1st¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Øyou & me¡Ù¤Î´©¹Ô¤òµÇ°¤·¤¿¼Ì¿¿Å¸¡Øimase 1st photo book¡Öyou & me¡×Another Edition¡Êphotographs by Ittetsu Matsuoka¡Ë¡Ù¤¬¡¢19Æü¤«¤éÅìµþ¡¦½ÂÃ«PARCO B1F¤ÎGALLERY X BY PARCO¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤äT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¡¢¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¡¡Æ±Å¸¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤òÅ¸¼¨¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥Ð¡¼ÉÕ¤¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ä¡¢¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¿Íµ¤¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¦¾¾²¬°ìÅ¯»á¤Ë¤è¤ë»£±Æ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡¢Æ±½ñ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Øyou & me¡Ù¤Ï25Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£À¹²Æ¤Î¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡È¥¥ß¤È½é¤á¤Æ¤ÎÎ¹¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´144¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢imase¤ÎÆâÌÌ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ë²Ã¤¨¡¢A to Z·Á¼°¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
