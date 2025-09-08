¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡¡ÍèÇ¯¥¢¥ë¥Ð¥à¡õÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤â
¡¡¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤¬¡¢Ç¯Ëö¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ø¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¥Ý¥ë¥Î'25 ¡ÁTHE OVER¡Ê¢¨R¤ÏÈ¿Å¾É½µ¤¬Àµ¼°¡Ë¡Á¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ï¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¡£¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤Ï2018Ç¯°ÊÍèÌó7Ç¯¤Ö¤ê¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹¥Ý¥ë¥Î¤È¤·¤Æ¤Ï14Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î¤Û¤«¡¢12·î28Æü¡¢29Æü¤Ë¤â¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÈÉ÷¸«·Ü¡É¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTHE REVO¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼26¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡£º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖTHE OVER¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¶Ê¡ÖTHE REVO¡×¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖREVO¡×¤òÈ¿Å¾¤µ¤»¤¿Â¤¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾õ¤Ë´Å¤ó¤¸¤º¡¢º£¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¡È¼«¤é¤Î³×Ì¿¡É¤ò·Ç¤²¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆâÍÆ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢2026Ç¯¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò·È¤¨¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£25¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ô¥£¥ô¥¡¡¼¥Á¥§¡×¡¢NHK¹Åç ÈïÇú80Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¸ÀÅÁ ¡½¤³¤È¤Å¤Æ¡½¡×¡¢¤½¤·¤Æ¿·¶Ê¡ÖTHE REVO¡×¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤ºÂ¿ºÌ¤Ê³Ú¶Ê¤òÈ¯É½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º£·î¤«¤é¤Ï¡¢¥»¥«¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øfoo?¡Ù¤òÈäÏª¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ØFANCLUB UNDERWORLD 6¡Ù¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ä¹Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¶áÇ¯¤Î³Ú¶Ê¤Ç¿·¤¿¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¡Ø¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¥Ý¥ë¥Î'25 ¡ÁTHE OVER¡Á¡Ù
²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡§
12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å4»þ³«¾ì¡¿¸á¸å5»þ³«±é
12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¸á¸å5»þ³«¾ì¡¿¸á¸å6»þ³«±é
12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å9»þ³«¾ì¡¿¸á¸å10»þ30Ê¬³«±é ¢¨¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¸ø±é¡Êlove up!²ñ°÷¸ÂÄê¡Ë
