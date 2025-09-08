ももクロ玉井詩織、写真集二作がわずか1週間で重版決定「逆にプレゼントを頂いてしまったよう」 独占カットも解禁
ももいろクローバーZの玉井詩織が、30歳の節目と芸能活動20周年を記念した1st写真集『たまゆら』、そしてオリジナル脚本を元に3人の女性を演じたストーリー写真集『しおどき』を、8月27日に二作同時発売した。このたび、9月8日付（集計期間：2025年8月25日〜8月31日）オリコン週間 BOOKランキング ジャンル別「写真集」で、『たまゆら』が1位、ストーリー写真集『しおどき』が2位を獲得。発売からわずか1週間で重版が決定し、玉井からのコメントも到着した。
【収録カット】キュートすぎ！寝起き感満載の表情でこちらをみつめる玉井詩織
本作は、玉井が贈る、「今、一番見せたい姿」を凝縮した“永久保存版”のアニバーサリー写真集。明るく元気で天真らんまんなイメージが強かった玉井の等身大のナチュラルな魅力から艶っぽい大人の表情まで、多面的な魅力を余すことなく詰め込んだ、唯一無二の記念作となっている。
今回、二作の写真集それぞれの収録カットより新ビジュアルが解禁。『たまゆら』からは撮影地・ベトナムで見せた、柔らかく穏やかな空気感の中に漂うアンニュイな表情やヘルシーな美デコルテが映える、洗練された美しさが際立つ一枚が新たに解禁。大きめの麦わら帽子×ギンガムチェックのワンピというリゾート感あふれるナチュラルな装いで、本作ならではの魅力が切り取られている。『しおどき』からは、OL・佐藤花織役として演じた彼女感満載のキュートな寝起き姿のカットが解禁された。
■玉井詩織 コメント
なんと！写真集が1位2位、そして重版も決定いたしました！たくさんの方に手に取っていただけてとてもうれしいです。節目の年に皆様への感謝の気持ちを込めたプレゼントの気持ちで発売させてもらったのですが逆にプレゼントを頂いてしまったようです。まだまだ多くの方に届くといいなと思っています！引き続き『たまゆら』『しおどき』をよろしくお願いします！
