ÅÄºê»ËÏº»á¡¡¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¤á¤°¤ëÁíºÛÁª¤Î¹ÔÊý¡¡¡Ö¾®ÀôÇÀÁê¤¬¼´¡×¤È¿äÂ¬¡¢Ì¾Á°¤òµó¤²¤¿Â¾¤Î¸õÊä¤Ï¡©
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÅÄºê»ËÏº»á¤¬8Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¼Ç¤É½ÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Ï7Æü¡¢¼óÁê´±Å¡¤Ç²ñ¸«¤·¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó»ä¤Ï¼«Í³Ì±¼çÅÞÁíºÛ¤Î¿¦¤ò¼¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼óÁê¤ÎºÂ¤âÂà¤¡¢¼¡´üÁíºÛÁª¤Ë¤â½ÐÇÏ¤·¤Ê¤¤°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Âà¿ØÉ½ÌÀ¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢¡È¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡É¤ò½ä¤ëÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÅÄºê»á¤Ï¼¡´üÁíºÛÁª¤Î¹½¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤ò¼´¤È¤·¤¿Áè¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ»á¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¤ÏÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¿äÁ¦¿Í20¿Í¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¹â»Ô»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Î¿äÁ¦¿Í¤Î20¿Í¤Î¤¦¤Á½°±¡Áª¡¢»²±¡Áª¤òÄÌ¤¸¤Æ9¿ÍÍî¤Á¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£11¿Í»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°²ó20¿Í½¸¤á¤ë¤¿¤á¤ËÊªÀ¨¤¤¶ìÏ«¤µ¤ì¤Æ¡£µì°ÂÇÜÇÉ¤Î¼ê½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯20¿Í½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¤½¤Î20¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢9¿Í¤¬Íî¤Á¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¶ìÏ«¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¿äÁ¦¿Í¤ò20¿Íº£¤¹¤°½¸¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎÓ¡ÊË§Àµ¡Ë¤µ¤ó¤È¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤ÈÌÐÌÚ¡ÊÉÒ½¼¡Ë¤µ¤ó¡£20¿Í¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊÝ¼é·Ï¤Î2¿Í¤¬¿äÁ¦¿Í¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÈùÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£