»ÖÂº½ß¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ÙËÜÈÖÃæ¤Î¿åËÎ¥¢¥Ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´¶¼Õ¡Ö¤¹¤´¤¯µß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
9·î8Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØZIP¡ª¡Ù¤Ë¡¢8·î30Æü¡Á31Æü¤ËÆ±¶É¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡Ù¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿»ÖÂº½ß¤¬VTR½Ð±é¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤Î¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û»ÖÂº½ß¡¢Äï¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Ë¶½Ì£¥Ê¥·¡©»Ð¤È¤Î´Ø·¸À¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÏÓ¤ò¤º¤Ã¤ÈÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¯¡×
VTR¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ÖÂº¤Ï¡¢¡Ö¿åËÎ¤µ¡Á¤ó¡¢¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ÎÆü¤Î¡ØZIP¡ª¡Ù¤Ï¾¯¤·¿´ÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿²¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡Á¿åËÎ¤µ¤ó¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¿´ÇÛ¤Ï¤·¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤ë¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢µ¤¸¯¤¤¤Ä¤Ä¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÈÖÃæ¡¢¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢»ÖÂº¤Ï¡¢¡ÖÅÓÃæ¤Ç¿åËÎ¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¡ØËÜÅö¤Ë»ÖÂº¤¯¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤½¤ì¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤ÈÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é¾ï¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤½¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¤´¤¯µß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎVTR¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡Ö»ÖÂº¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¸ÀÍÕ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤º¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£½é¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç²ñ¸«¤·¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²Ìò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤á¤Ã¤Á¤ãµß¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ð¤¨¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£