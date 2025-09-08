カラスの声に怯える赤ちゃん柴犬。安心させようと名前を呼んでみたら…？その後の尊すぎる行動は反響を呼び、投稿は記事執筆時点で6万回再生を突破。「かわいい」「愛おしすぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：カラスに怯える赤ちゃん犬→安心させようと『名前』を呼んだら…とんでもなく尊い『初めて名前を認識した瞬間』】

カラスが怖いおでんくん

Instagramアカウント「shibainu.oden」に投稿されたのは、柴犬「おでん」くんが小さな子犬だったころのお姿。投稿主さんの前にお座りしたその体はコロコロとまぁるく、つぶらな瞳が印象的なおでんくん。

この日、外から聞こえてきたカラスの鳴き声にビクッと反応し『クゥークゥー』と怯えていたそう。もしかすると初めて耳にしたのかもしれません。

名前を認識した瞬間に感動…！

先ほどまで上がっていたお顔はうつむき、体も強張り怖がっている様子。そんなおでんくんを安心させようと「おでんくん、おでん？」と優しく声を掛けてあげたそう。

すると顔を上げたおでんくんは、しっかりと投稿主さんと目が合ったとか。まるで『ぼくのこと？』と確認するような表情だったといいます。

「いい子だねぇ」と褒めながら撫でてあげると、安心したように体を預けていたそう。先ほどまでの怯えてうつむいていた姿はどこにもありません。おでんくんが初めて名前を認識した瞬間の尊すぎる光景は、多くの人に感動と笑顔を届けたのでした。

この投稿には「可愛すぎる」「いい子、という言葉は大事ですね」といったコメントが寄せられています。どんなに小さくてもワンコにとって飼い主さんは絶対的な存在なんですね。

ビジュよしワンコに変貌！

まだお耳が垂れていた子犬のおでんくんが大人になった姿が別投稿にて紹介されています。この日、お風呂上がりのおでんくんを何気なく見たらあまりの器量よしに「親バカの愛があふれた」と振り返る投稿主さん。

成犬となったおでんくん、垂れていたお耳は立派な三角耳となり、シュッと伸びたマズルと精悍な顔つきはかなりのイケメンワンコ…！

シャンプーをしてお腹の白さが際立ち、まわりの茶色とのコントラストも見事なもの。カラスを怖がっていたとは到底信じられないほど貫禄たっぷりなお姿に成長したおでんくんなのでした。

Instagramアカウント「shibainu.oden」には、おでんくんの子犬～現在までの姿が紹介されています。成長の変化を堪能してみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「shibainu.oden」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております