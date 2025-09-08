【ルック】「mukcyen」2026年春夏コレクション──予言と日常が交錯する“エマージェンシー・センシュアル”
先週閉幕した Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 S/S では、国内外から注目を集めるデザイナーたちが集結し、多彩なコレクションを披露しました。東京という都市がファッションを通じて呼吸し、街全体が一瞬ランウェイのように変貌する時間は、今季もまた多くの熱気に包まれました。そうした中で特に大きな注目を集めたのが、JFW NEXT BRAND AWARD 2026でグランプリを受賞した「mukcyen（ムッシャン）」による初のランウェイショーです。デザイナー木村由佳は1998年生まれのZ世代クリエイター。自己理解の鋭さをもとに築かれる独創的な世界観で支持を集めてきました。
Courtesy of mukcyen
Z世代デザイナーが描く“Xデー”の想像力
mukcyenが今季の着想源としたのは、2025年7月に日本発でアジアを騒がせた「世界が終わるかもしれない」という予言でした。未来への恐怖は、木村氏の視線をより身近な日常へと導きます。もし“その時”が眠っている間に訪れたら？ 退勤後に食事をしている瞬間だったら？ その想像は日常の断片を未来の不確実性に重ね、服を通じて「終末と日常の交錯」という新しい問いを投げかけます。
Courtesy of mukcyen
予測不能な時間に備える服
不確実な未来に備えるという発想から、今季のコレクションには実用性が色濃く映し出されました。ブランドのシグネチャーであるセカンドスキンウエアは、キュプラ素材を重ねることでルームウエアのような快適さと外出への即応性を両立。身体に密着するその造形は、“生き延びるためのもうひとつの皮膚”のように機能します。また、鞄の造形を取り込んだ「エンカプセレーション」シリーズや、肩甲骨を強調するスキャプラハーネスなど、護ることと魅せることを同時に叶えるプロダクトがランウェイを彩りました。
Courtesy of mukcyen
非論理的な時間と、静かな勇ましさ
コレクションに通底するのは、儚さや脆さではなく「転んだり傷ついたりすることを恐れない」強さです。マットな質感のジャンプスーツにはジャケットラペルや大判ポケットが施され、きちんと感と無造作さを行き来できるデザインに。ドレーピングやレイヤリングは身体そのものを地形のように扱い、服を「予言への備え」として昇華させました。モデルたちの姿は、防御の装いであると同時に、心を包み込むセラピー的な衣服のあり方をも感じさせました。
Courtesy of mukcyen
日常の断片に潜む未来
木村氏は「女性にとって良いものを作りたい」と語っています。そこには、機能性にとどまらず、日常に潜む不安や時間の儚さをどう装いに置き換えるかという意思が込められています。赤く染められた布や切り裂かれたシルエットは、不確実な未来に備えるための装置であり、同時に平凡な日常の中に潜むドラマを浮かび上がらせるものでした。
Courtesy of mukcyen
エマージェンシー・センシュアルという新感覚
今季のmukcyenが提示したのは、“エマージェンシー・センシュアル”と呼ぶにふさわしい新感覚です。突発的な未来への恐怖と、日常の安らぎが交錯する中で生まれる服。その姿は、身体と感情を守りながら新しい美を発見する術を示していました。Z世代のデザイナーによる鋭い問いかけは、東京コレクションの熱気を超えて、今後世界へと広がっていくことでしょう。
Courtesy of mukcyen
Courtesy of mukcyen
Courtesy of mukcyen
Courtesy of mukcyen
Courtesy of mukcyen
Courtesy of mukcyen