（桜沢信司気象予報士）

「時刻は午前0時30分です。きょうの目的は…皆既月食です」

8日午前1時半ごろから、約2時間だけ見られた絶景が…太陽と地球と月が一直線に並び、月が地球の影に完全に覆われる現象「皆既月食」。

全国各地で「皆既月食」が見られたんです。そこで我々も…



（桜沢気象予報士）

「名古屋市内の皆既月食、どこから撮影したら一番幻想的になるのか、ぐる～と回っていきたいと思います」





名古屋市内で美しい「皆既月食」が見られるのか、撮影スポットを探します！まずは…（桜沢気象予報士）「中部電力 MIRAI TOWERの後ろ側に、ちょっとだけ皆既月食が見える！すぐ近くで見上げれば皆既月食が見られるはず！」

名古屋の中心地・栄の中部電力 MIRAI TOWER。



（桜沢気象予報士）

「月食が始まっている！どんどん、どんどん隠れている！これはないな…月が小さすぎて、皆既月食じゃなくてもいい写真になりました…他の所に行きましょう！」



「中部電力 MIRAI TOWER」と「月」。１枚の写真には収まったんですが、時間が許す限りベストな撮影スポットを探します。

名古屋城×月 撮影できた？

続いて向かったのは…

（桜沢気象予報士）

「ツインタワー。あと2時間くらいで月が下りてくるかというと…下りてこないかもなぁ…やっぱり名古屋城かな？」



午前2時。「皆既月食」と「名古屋城」が一緒に撮影できるのでは？と名城公園へ移動します。



（桜沢気象予報士）

「あれ？ほどんど月が見えなくなりました。まもなく皆既月食です！」



撮影していた男性に話を聞いてみると…



（男性）「名古屋城と（月食を）入れる画を撮りたい」

（桜沢気象予報士）「この場所でいいですかね…？」

（男性）「なかなか入りずらいので、月食だけ撮ったら場所移動しようかな」

残念ながら「名古屋城」と「皆既月食」を1枚の写真に収めるのは難しいようです…しかし、こんな情報が。



（男性）「中村公園で鳥居とかと合わせて。下見してきたんですけど、うまく（月と鳥居が）一緒に入りますので」

急いで中村公園へ…

「皆既月食」が見られるのも残りわずか。「中村公園」がオススメ！とのことなので早速向かいます。



（桜沢気象予報士）「どこ？どこだろう。鳥居はありましたね。どこから撮ったらいいの？」



鳥居の近くから試行錯誤しますが…

（桜沢気象予報士）「これ…ちっちゃいね」



鳥居と月の位置が悪いため、良い写真が撮れず…

（桜沢気象予報士）

「中村公園駅じゃくて、中村公園っていう公園で撮ればいいんじゃないか。もっと詳しく聞けばよかったなぁ…」



中村公園駅近くの「大鳥居」から参道を抜け、「豊国神社」の鳥居を目指すと…

先ほど、この場所を教えてくれた男性の姿が！



（男性）

「電柱をうまく避けて撮れば、鳥居らしい雰囲気が出る」

果たして「鳥居」と「皆既月食」が1枚に収められたのか…



（桜沢気象予報士）

「神秘的な様子は撮影できていますね。どうだ！これでどうだ！鳥居の間から抜ける皆既月食っていうのもなかなかね！」



次に皆既月食が見られるのは、半年後の予定だそうです。