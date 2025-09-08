LUNA SEAの真矢(55)が8日、自身のSNSを更新。脳腫瘍を公表した。また、2020年に大腸がんのステージ4と診断され、闘病を続けていたことを明かした。真矢の公表を受け、音楽仲間から激励が相次いだ。

真矢は自身のSNSで「2020年に大腸がんのステージ4が発覚しました。ライヴ、その後のツアー中ではありましたが7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライヴを続行してきました。2025年2月に東京ドームで開催した結成35周年ツアーのグランドファイナルまで走り抜いてきて、活動はひと段落したのですが、先日めまいで倒れ、立てなくなってしまいました」と明かし、「耳石がズレたと思いお医者さまに診てもらいましたが、回復が認められませんでした。脳神経外科でMRI検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されました」と報告した。

脳腫瘍を公表した真矢には、音楽仲間からの激励が多く寄せられた。X JAPANのYOSHIKIは自身のXを通じ「真矢の勇気に心から敬意を表します。一日も早い回復をお祈りしています。音楽の仲間として、同じドラマーとしていつも応援しています」と激励した。

ミュージシャンのIZAMはXで「真矢さん…とても、優しくインディーズの頃から目をかけてくださりデビュー日は大阪でイベント後にお祝いをしてくださいました。一日も早く、また力強いドラムを感じ、観たいです」とつづった。

ロックバンド「Dragon Ash」のドラマー、櫻井誠もXで「真矢さん。11月の尽未来祭で初めて対バンさせてもらえるのを楽しみにしておりました。その時にご挨拶させて頂こうと思っておりましたが、また必ずお会いできると信じて、今はただ回復をお祈りしております」と激励。櫻井は今年6月に狭心症を発症したことを明かし、後に手術を受けたことを明かしている。

シンガー・ソングライターの天野月はXで「真矢さん、一度だけ番組でお会いして、お話させて頂いた事があります。とても暖かな目をしていたことを今でも覚えています。どうかお大事になさってください」と慮った。

ロックバンド「凛として時雨」のドラマー・ピエール中野は「この発表を読み、胸が締めつけられる思いです。体調を押してステージに立ち続けていた姿は、プロフェッショナルを超えた覚悟であり、僕自身、多くを学ばせてもらいました。本当に凄いです」とXに投稿。「真矢さんが安心して治療に専念できますように。そして、いつかまた、あの唯一無二のドラムが、鳴り響く日を信じています」とつづった。