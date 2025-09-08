◇プロボクシングスーパーフェザー級6回戦 堤麗斗（志成）《6回戦》ハビエル・マルティネス（米国）（2025年9月13日 米ネバダ州ラスベガス アレジアント・スタジアム）

アマ9冠の堤麗斗（22＝志成）が8日、13日（日本時間14日）に米ネバダ州ラスベガスのアレジアント・スタジアムで行うプロ3戦目に向け、成田空港から渡米した。出発前に取材に応じ「ラスベガスはこれまでビッグマッチをたくさんしてきたところ。ニューヨークに続いて大きな舞台で試合ができて凄く楽しみ」と高揚感を口にした。

5月に米ニューヨークのタイムズ・スクエアで開催された米老舗専門誌「ザ・リング」主催興行でプロデビューした堤は、同地のルイ・アームストロング・スタジアムでの2戦目では2回28秒TKO勝ち。ベガス初上陸となる次戦は、世界スーパーミドル級4団体統一王者サウル・“カネロ”・アルバレス（35＝メキシコ）がWBA世界スーパーウエルター級王者テレンス・クロフォード（37＝米国）の挑戦を受ける超ビッグマッチも行われ「会場も含めてどんな雰囲気になるのか、ワクワクしている」と胸を躍らせた。

次戦に向けては同門選手らとのスパーリングで調整。「（次戦の相手は）メキシカンスタイルでしつこく前に来るタイプ。日本ではあまりいないタイプだが、自分の技術を伸ばすことをやってきた」と2戦連続KOに向け、自らの成長を追い求めた。米国遠征には兄で、WBA世界スーパーフェザー級3位の駿斗（25＝志成）も帯同。「いろんなことに気付くし、メンタル面で支えになる。心強いです」と笑みを浮かべた。

勝てば次戦は12月27日に世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）とWBC世界同級1位アラン・ピカソ（24＝メキシコ）との防衛戦が行われる、サウジアラビア国営イベント「リヤド・シーズン」参戦も浮上する。「まだ決まってはいないが、年内にもう1試合できたら」と希望を明かしながら「サウジで試合をしたこともないので、どちらにせよ楽しみ。まず今回の試合で前回に続いてフィニッシュまで持っていければ。次に生きる試合にしたい」と気合十分に話した。