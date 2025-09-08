【エルサレム＝船越翔、カイロ＝西田道成】イスラエル軍は７日、パレスチナ自治区ガザの中心都市ガザ市にある高層ビルを攻撃した。

イスラム主義組織ハマスが情報収集用などに使用していたと主張している。市内のビルへの攻撃は３日連続となり、ガザ市制圧に向けた攻勢を強めている。

イスラエルのイスラエル・カッツ国防相は８日、Ｘ（旧ツイッター）に「今日、強力なハリケーンがガザ市の空を襲い、テロリストたちの塔の屋根を吹き飛ばすだろう。我々は軍事作戦拡大の準備を進めている」と投稿し、ガザ市への集中攻撃を予告した。

イスラエル紙ハアレツによると、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は７日の閣議で、約１００万人が居住しているとされるガザ市から、これまでに１０万人が市外に避難したと明らかにした。イスラエルはガザ南部ハンユニスの一部を食料などを提供する「人道地域」に指定し、避難を促している。

一方、イエメンの反政府勢力フーシは７日、イスラエル南部エイラート近郊のラモン空港などを無人機で攻撃したと発表した。ハアレツによると、イスラエル軍は無人機３機を撃墜したが、１機がラモン空港の到着ロビーを直撃し、２人が負傷した。