米電気自動車（ＥＶ）テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）/Jose Luis Magana/AP

（ＣＮＮ）何でも買える人物に何をあげればいいのか。１兆ドル（約１４７兆円）はどうだろうか。

米電気自動車（ＥＶ）大手テスラの取締役会は、最高経営責任者（ＣＥＯ）のイーロン・マスク氏にそれを提供することを決定した。テスラは５日、株主が検討すべき新たな報酬パッケージを発表した。これにより、今後１０年間で、マスクに対して、最大４億２３７０万株のテスラ株が追加付与される可能性がある。

５日の終値では、これらの株式の潜在的な価値は「わずか」１４８７億ドルに過ぎない。だが、報酬パッケージの予想通りに株価が上昇すれば、テスラが特定の目標を達成した暁には、その価値は１兆ドル近くに達することになる。マスク氏がこれらの株式をすべて取得できるのは、テスラの時価総額が８兆５０００億ドルに到達することが条件で、これは現在の約８倍、これまで地球上の企業が記録した最大の時価総額の２倍に相当する。

取締役会は株主向けの文書で、マスク氏に歴史的な報酬を提示しなければ、良くも悪くもテスラブランドと同義となったリーダーを失う危険性があると訴えた。

取締役会は、マスク氏について、テスラを変革し、その長期的な使命を比類のない水準で実現するために必要な指導力の資質を単独で備えていると信じているとも述べた。

取締役会が、マスク氏がテスラの経営を「パートタイム」の仕事とみなしていることを快く思っていないのも明らかだ。マスク氏は、宇宙企業の「スペースＸ」や衛星インターネット「スターリンク」、人工知能（ＡＩ）企業ｘＡＩ、２０２２年に４４０億ドルで買収した「Ｘ」（旧ツイッター）といった他の非上場企業に注力している。最近は政治活動にも関与し、「第三の政党」を結党する構想も示している。

今年初め、マスク氏が政府効率化省（ＤＯＧＥ）を率いていた時期に、取締役会が後継者探しを始めたと米紙ウォールストリート・ジャーナルが報じた。取締役会とマスク氏はいずれも報道を否定したが、その直後にマスク氏はＤＯＧＥを退任し、テスラ経営に再び多くの時間を費やすと表明した。

「取締役会がイーロンに送っているシンプルなメッセージは『テスラに注目してほしい』ということだ」と投資会社ディープウォーター・アセット・マネジメントのマネジングパートナー、ジーン・マンスター氏はメモに記した。「このメッセージには、彼が求めてきた経営権（株式の２５％）を獲得し、それには時間をかけるだけの価値があるという約束が暗黙のうちに込められている」

マスク氏はテスラの支配権が自身にとって極めて重要だと明言している。２４年１月のＸへの投稿では、テスラ株の少なくとも２５％を保有する必要があると述べた。

「２５％の議決権を握らないままテスラをＡＩとロボティクスのリーダーへと成長させることは難しい。影響力を持つには十分だが、覆される可能性を排除できるほどではない」「そうでなければ、テスラ以外の製品を開発したい」

投資会社ガーバー・カワサキのＣＥＯで、テスラの初期の投資家の一人でもあるロス・ガーバー氏によれば、今回の報酬パッケージの背景には、そうした支配欲があるという。ガーバー氏は「これは、マスク氏がテスラ株をわずか１３％しか保有していないため、追い出されることを恐れているからにほかならない」と述べた。ガーバー氏は保有していたテスラ株をほぼすべて売却している。

マンスター氏やほかのテスラ強気派は、ＡＩや自動運転車、ロボタクシー、人型ロボットこそがテスラを時価総額８兆５０００億ドルに押し上げ、調整後営業利益を過去最高の２０倍にあたる４０００億ドルにまで成長させる未来だと信じている。

一方で、マスク氏やテスラに批判的な人々は、マスク氏がその潜在能力を発揮できないと予測している。それは、完全自動運転車やロボタクシーの生産といった過去の目標達成に何度も失敗したのと同じことだ。批判的な人々は、マスク氏の真の価値は、数々の約束を破ってきたにもかかわらず、ウォール街に輝かしい未来を信じ込ませる能力にあるとみている。

「マスク氏は１４年から『来年には完全自動運転車を実現する』と言い続けてきた。実現していないが、その約束はウォール街では数十億ドル規模の価値と評価されている」と、テスラに批判的なアナリストのゴードン・ジョンソン氏は語った。「マスク氏は巧みな人たらしだ。株価を高値に維持してきた。取締役会がマスク氏に報酬を払う理由は、他のＣＥＯが口にしない、あるいは許されない発言を進んで行うからだ」

その実績にもかかわらず、テスラの投資家が巨額の報酬パッケージを承認する可能性は高い。株主は過去にもマスク氏の報酬案を承認してきており、２４年にはデラウェア州の裁判官が株主や会社に不公平だと退けた報酬パッケージすら再承認したことがある。

株主は、テスラと保有株の価値が大幅に上昇しない限り、マスク氏が新たな報酬パッケージから何も得られないことに気づくだろう。マスク氏とテスラが株式の恩恵を受ける前に達成しなければならない最初の目標は、現在の時価総額のほぼ２倍となる２兆ドルとなりそうだ。

「株主は『失うものは何もない』と考えるだろう」とガーバー氏は話す。「目標があまりに高いため、もしマスク氏が達成できれば自分も大金を得られる。だからマスクが１兆ドルを手に入れても気にしない、という理屈だ」

「だが、冷静に考えればこれはばかげている」（ガーバー氏）