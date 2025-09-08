数学センスがぐんぐん育つ磁石ブロック「マグ・フォーマー」シリーズに“恐竜”が仲間入り
ボーネルンドは9月12日、磁石ブロック「マグ・フォーマー」シリーズから、新商品2種を発売する。
マグ・フォーマー はじめてのかたちセット(10ピース)
マグ・フォーマーシリーズは、磁石を内蔵した幾何学ピースのブロックで、遊びながら数学的思考を育むおもちゃ。今回発売するのは、磁石ブロックデビューにぴったりな「はじめてのかたちセット10」と、恐竜の世界をテーマにした「ダイナソーアイランド40」。
「はじめてのかたちセット10」(3,300円)は、正方形と三角形の基本ピースからなり、「転がす」「折りたたむ」などいろいろな組み立て方をすることにより、平面から立体に変形(トランスフォーム)できる。
「ダイナソーアイランド40」(1万120円)は、台形やひし形など9種のかたちパーツに、人形、ツリー、タワーのパーツがセットになっている。ステゴサウルス、トリケラトプスなど19種類以上の恐竜や建物などを作ることができる。
マグ・フォーマー ダイナソーアイランドセット(40ピース)
どちらも対象年齢は3歳頃から。
磁石ブロック「マグ・フォーマー」
マグ・フォーマー はじめてのかたちセット(10ピース)
マグ・フォーマーシリーズは、磁石を内蔵した幾何学ピースのブロックで、遊びながら数学的思考を育むおもちゃ。今回発売するのは、磁石ブロックデビューにぴったりな「はじめてのかたちセット10」と、恐竜の世界をテーマにした「ダイナソーアイランド40」。
「ダイナソーアイランド40」(1万120円)は、台形やひし形など9種のかたちパーツに、人形、ツリー、タワーのパーツがセットになっている。ステゴサウルス、トリケラトプスなど19種類以上の恐竜や建物などを作ることができる。
マグ・フォーマー ダイナソーアイランドセット(40ピース)
どちらも対象年齢は3歳頃から。
磁石ブロック「マグ・フォーマー」