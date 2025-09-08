松屋、秋のクーポン祭り/アプリ注文で30円引き+70ポイント【9月9日〜9月22日】

牛丼チェーン「松屋」は9月9日午前11時から9月22日23時59分の間で、松屋公式アプリ利用者を対象に「秋のクーポン祭り」を開催する。

キャンペーン期間中、松屋公式アプリにて牛めしなどの対象商品を注文すると、注文時に30円引きになる。さらに、松屋公式アプリで利用できる松屋ポイント70ポイント(70円相当)が付与される(ポイントの付与は商品受け取り後3日以内)。期間中は何度でも利用可能だ。

通常価格から30円引き+70ポイントで、実質100円相当がお得になるキャンペーンとなっている。注意点として、キャンペーン期間中は、松屋モバイルオーダー/松弁ネットの「牛めしまとめ買い」と、アプリ限定「牛めしアラカルト」の提供が一時休止となる。

〈対象商品(すべて税込・通常価格)〉

◆牛めし

牛めし

価格:並盛 460円

◆チーズ牛めし

チーズ牛めし

価格:並盛 660円

◆鬼おろしポン酢牛めし

鬼おろしポン酢牛めし

価格:並盛 560円

◆ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし

ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし

価格:並盛 660円

◆マヨキムチ牛めし

マヨキムチ牛めし

価格:並盛 610円

◆ねぎマヨ辣牛めし

ねぎマヨ辣牛めし

価格:並盛 610円

◆キムチ牛めし

キムチ牛めし

価格:並盛 560円

上記すべて、店内飲食時「みそ汁」付き。テイクアウトの場合「みそ汁」は付かず、別途料金が必要。

