IVE¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Î»Ð¥À¥¢¡¢¡ÈÈþ¥Ç¥³¥ë¥Æ¡Éµ±¤¯¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë»ëÀþÅ£ÉÕ¤±¡ª¡ÖËÜÊª¤Î¤ªÉ±ÍÍ¤«¤È¡Ä¡×¡ÚPHOTO¡Û

IVE¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Î¼Â»Ð¤Ç¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥À¥¢¤¬¡¢¤ªÉ±ÍÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÈþËÆ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÚÈæ³Ó¼Ì¿¿¡ÛÂÎ·¿¤Þ¤Ç¡Ä¥Á¥ã¥ó¡¦¥À¥¢¡¢¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤È¤½¤Ã¤¯¤ê
¥Á¥ã¥ó¡¦¥À¥¢¤Ï9·î8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖºÇÇ¯¾¯¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¤â¤é¤¤¤ËÍè¤¿Sera¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ç¥Á¥ã¥ó¡¦¥À¥¢¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»ä¤Î¥¹¥¿¡¼¡Ù¡ÊENA¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¤¥à¡¦¥»¥é¤ËÊÑ¿È¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤¬¤¢¤ëÆüÆÍÁ³Ê¿ËÞ¤ÊÃæÇ¯½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÎÞ¤È¾Ð¤¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëÁûÆ°¤òÉÁ¤¯¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤À¡£
2024Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¥²¡¼¥à¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¡¦¥À¥¢¤Ï¡¢¡Ø¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»ä¤Î¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ç¥Ü¥ó¡¦¥Á¥ç¥ó¥¸¥ã¤Î¼ã¤Æü¤ò±é¤¸¡¢2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤Ï¡È¿À¤¬ÁÏ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÈþËÆ¤È±éµ»ÎÏ¡É¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤ËCM¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È½Ö¤¯´Ö¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢25ºÐ¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤â¤Ê¤¯¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¥¤¥à¡¦¥»¥é¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥Á¥ã¥ó¡¦¥À¥¢¤Ï¡È¤ªÉ±ÍÍ¡É¤òÄ¶¤¨¡È½÷²¦¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¡¼¥é¤ÈÈþËÆ¤Ç»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¡£¹âµ®¤ÇÍ¥²í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÂæËÜ¤ò¸ý¤Ë¤¯¤ï¤¨¤Æ¤ªÃãÌÜ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥À¥¢¤¬½Ð±éÃæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»ä¤Î¥¹¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢U-NEXT¤ÇÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Á¥ã¥ó¡¦¥À¥¢ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2001Ç¯5·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¤Ï¥Á¥ã¥ó¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¡£K-POP¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¡Ö¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤è¤ê¤â²Ä°¦¤¤¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Î¼Â»Ð¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤¬IZ*ONE¤Ç³èÆ°Åö»þ¡¢¶á½ê¤Î½»Ì±¤Ï¥Á¥ã¥ó¡¦¥À¥¢¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÎÏÃ¤â¡£2023Ç¯4·î¤Ë¹¹ð¤Ë½Ð±é¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2024Ç¯2·î¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¥²¡¼¥à¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£