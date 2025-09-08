高岡早紀、娘がYouTubeに登場 メイク受ける姿に「親子で雰囲気そっくり」の声
【モデルプレス＝2025/09/08】女優の高岡早紀が9月5日、YouTubeを更新。娘に化粧をしてもらう様子を公開した。
【写真】高岡早紀、娘がYouTubeに登場
コスメがきだという娘からメイクを受ける様子を公開した高岡。普段は大体10分ほどでメイクを終わらせ、「ハイライトもシェーディングもあまりしたことない」というが、娘はいつもかなり時間をかけるといい、高岡は酒を飲みながらじっくりと工程を進めていった。
メイクが完成すると、高岡は「そっくり！」と反応し、娘と横に並んで写真を撮る姿も。コメント欄では「完成前から綺麗すぎる」「完成度すごい」「親子で雰囲気そっくり」「絶対美人さん」などの声が集まっている。
高岡は、1996年に俳優の保阪尚希と結婚。1998年に長男、2000年に次男、と2人の息子をもうけ、2004年に離婚した。2010年、当時交際していた青年実業家との間に第3子となる女児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆高岡早紀、娘からのメイク動画公開
