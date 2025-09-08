工藤静香、“お豚っち”使った手料理公開「白いご飯に良く合います」
【モデルプレス＝2025/09/08】歌手の工藤静香が8日、自身のInstagramを更新。豚肉を使った手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】工藤静香「ご飯が進む」手料理公開
工藤は「今日は1品何にしようかなぁ？のアイデアに！お豚っち！」と切り出し「切れっ端野菜などで！普通にニンニク、生姜山盛りの豚味噌炒め！」と献立を披露。
続けて「野菜に火が通ったらお肉を入れて、それから味付けしたタレを入れて水分が飛ぶまで絡めます。味付けは野菜の料理も変わると思うのですが、入れたものは、味噌、醤油、てんさい糖、オイスターソース、にんにく、しょうが、いりごま、鷹の爪。野菜は玉ねぎ、人参、キャベツ、ナス」と動画とともにレシピを公開し、最後には「自分の好きな配分を見つけたら楽しいです！白いご飯に良く合います」と呼びかけた。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「ここまで香りが漂ってきそう」「スタミナつきそう」「これはご飯が進むやつ」「夕飯メニュー決まりました」「いつも参考になる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
