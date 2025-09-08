新浪氏の辞任は他人事ではない？42歳、超有能夫の「サプリメント購入」の裏にある「苦しみの元凶」

「見慣れないサプリメントや、生活習慣の変化から、浮気に気づくことはあります。またその背景や根底に心の病があることも多いのです」

こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さん。彼女は、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。サプリメントでいえば、つい先日もサントリーホールディングスの代表取締役会長の新浪剛史氏が違法サプリメントを入手した疑いにより警察の家宅捜索がされたことを受けて会長職を辞任したことが大きなニュースとなった。はっきり認識しないままにサプリメントを購入することが違法となってしまうこともありうることも知らしめたのではないだろうか。

山村さんは「困っている人を救える人になりたい」という気持ちが強い。学生時代は警察官を希望していたが、当時は身長制限があり、受験資格はなかった。一般企業に勤務するが、目の前の人を助けたいという思いは強く、探偵の修行に入る。探偵は調査に入る前に、依頼者が抱えている困難やその背景を詳しく聞く。山村さんは相談から調査後に至るまで、依頼人が安心して生活し、救われるようにサポートをしている。

これまで「探偵が見た家族の肖像」として山村さんが調査した家族のことをお伝えしてきたが、この新連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにしていったのかも含め、さまざまな事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮をしながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人の悩みへのヒントとなる事例を紹介していく。

今回の相談者はフリーランスのシステムエンジニアとして働く42歳の和美さん。中高の同級生だった夫は学生時代誰からも一目置かれる学年のスターで、「別世界の人」と和美さんが思っていた優秀な存在だ。社会人になってから再会してその憧れの人と結婚したのだが、この2カ月で「もしかしたら浮気とか違法薬物に手を出しているのでは……」と感じ、調査を依頼してきた。夫のことは尊敬し、愛している。だからこそ現実を知り、対応を考えなければならないというのだ。

中高一貫校の同級生

和美さんはモードな服を着こなし、颯爽と働く素敵な女性です。授かり婚してから10年の夫との間に、10歳の息子がいます。

夫と和美さんは都内の中高一貫校の同級生として出会いました。夫は成績優秀でスポーツ万能という学年のスター。地味な和美さんと再会したのは、あるライブ会場でした。疲れているところにアルコールが入っている夫を放っておけず、和美さんは家に連れて帰ります。その日はただ家で寝かせただけですが、そこから夫は和美さんの家に「帰る」ようになり、「付き合ってほしい」と言われて男女の仲になり授かり婚をしたのです。

夫はIT関連会社に勤務しており、仕事ができ高収入。新規事業の立ち上げや子会社の代表なども兼任しており、結婚と同時にマンションを購入。生活費も払い、仕事に邁進。全てが仕事中心で、家事育児が一切できないので、和美さんは仕事を辞め家庭に入ります。

子育てが落ち着き仕事に復帰し、生活が落ち着いたころに夫が海外に出張。帰国後に海外のサプリメントを輸入したり、健康に気をつけるようになったりして、和美さんは出張したのが大麻が合法の国だったこともあり、夫が法を犯しているのではないかと疑い始めます。それと同時に外泊も急増。「浮気は目をつぶるとして、犯罪に手を出していたら、息子のために離婚します。でも夫を尊敬しているし愛してるんです」と言う和美さんの思いを受けて調査に力が入ります。

期待に応えるために過度な献身を

和美さんの話を伺っていて、夫は期待に応えるために、過度に努力や献身を重ねる愛着障害のような傾向があると感じました。こういう人は、目の前の相手に頼まれると断れない可能性が高い。

浮気をしている可能性も頭にとめながら、調査を進めます。夫は土曜日の朝に出かけて外泊することが多いというので、朝8時からマンションの前で張り込みをスタート。9時に出てきた夫は、黒のTシャツにカーゴパンツというスタイル。手には何も持っていません。

高校時代にバスケ部のキャプテンだっただけあり、背も高く筋肉質です。全体的にイケオジの部類に入ると思うのですが、髪の白髪が目立ち枯れたような印象を与えます。ものすごい早足で地下鉄の駅に向かい、東京駅で乗り換え。神奈川方面に向かう電車に乗り、ある駅で下車します。電車に乗っている間、ずっと本を読んでいました。立ち食いそば店に入り、天玉そばを注文、1分もしないうちにかっこんでから、歩き始めてあるお寺に入っていきました。

写経と瞑想の会から始まって

夫はお寺で13時から行われる写経と瞑想の会に参加するようです。事前申し込み制なので、私たちは外で待機。外から様子を窺っていると、内輪の会のようで30〜40代と思しき20人ほどの参加者は親しそうにしていました。

16時に出てくると、夫と同世代の男女5人がまとまって、駅まで歩き居酒屋に入っていきました。皆、社会的な責任がある人たちらしく、A Iやチームマネジメントの話、参考書の話などビジネスの話をしつつ、ところどころでグラウンディング、ハイヤーセルフなどといったスピリチュアル用語が飛び交っていました。

夫は酒が強いようで、ほとんど何も食べすに、濃いめの緑茶ハイを5杯ほど飲んでいます。近くにいる女性が「そこのあなた、これちゃんと食べてください」と、唐揚げやクリームチーズを夫の皿に取り分けていました。よく見ると、この女性は夫の太ももに手を置いています。

20時になると1円単位まで割り勘して解散すると思いきや、近くの古い一戸建てに入っていきます。住所を調べると一棟貸しの民泊のようでした。夫と女性以外の3人が、近くのスーパーまで買い出しにいきます。

窓が空いていたので会話を聞くと、「今日のファシリテーターは」などと聞こえました。大量のお酒と惣菜を買って3人が戻った後、皆が変わるがわるシャワーを浴び、22時ごろに占い師のような風貌の50代半ばの女性が入っていきました。

お香やセージを炊く匂いが漂ってきて、ぶつぶつと低い声で喋る状態が5時間ほど続き、朝4時に電気が消えて終了。占い師のような女性は始発で帰り、残りの人が出てきたの昼12時くらいでした。

皆、かなりスッキリした表情をしており、夫のどんよりした表情も明るくなっていました。夫の太ももに手を当てていた女性とは、手をカップルつなぎにしています。全員が東京方面の電車に乗りそのまま帰宅。ペアの探偵が女性の後を追うと、都内郊外の大きな一戸建てに入っていきました。ポストにあった会社名を検索すると、パワーストーンや浄化のためのグッズを売っている会社がヒット。植物由来のエッセンスやCBDも販売していました。

夫はそのまま帰宅しましたが、途中、ゴミ捨て場に立ち寄りました。夫が捨てたビニール袋には使用済みのコンドームが。これは浮気の証拠になりそうです。

「夫は犯罪者じゃなかった」

以上を和美さんに報告すると、「うわ〜。スピリチュアルど真ん中ですね」と驚いていました。「夫はこういう世界を馬鹿にしていたはずなのに、一体どうしたのでしょう」と言いながら、報告書を見ていました。

「なんというか、これは夫としっかり話し合わなくては。証拠があると聞く耳を持つと思います」と言いながら帰っていきました。

その夜、和美さんから連絡があり、「夫は犯罪者じゃなかった。本当に良かったです。ありがとうございます！」と弾んだ声で話していました。

聞けば、夫は海外出張時に、視察した会社がマインドフルネスのために瞑想の時間を設けていることを知り、感銘を受けます。そして、現地では合法の薬なども試し、「結果を出さないと相手にされない」という恐怖から脱することができたのだそうです。

「おそらく、それがマインドフルネスの効果が高いとわかり、帰国してからも瞑想サークルやトランス音楽のイベントなどに行くようになります。すると“自分を知りたい”と思うようになり、勉強会に参加したり、自分のルーツを知るワークショップに参加するようになったとか」

その過程で、過労からうつ病になったビジネスパーソンたちに出会い、誘われるまま行動していたとか。学びや食事会に使ったお金はわずか2ヵ月で100万円以上だそうです。

「夫は誘われると断れない。“いいよ”と言われるものがあると、何でも購入。夫が飲んでいたのは、睡眠導入効果が高い海外のサプリメントで、メラトニンとかギャバとかそういう成分らしいです。また抗酸化作用を高めるために、海外のポリフェノールのサプリも飲んでいました」

浮気も誘われて断れなかった

夫は浮気の事実も認めました。やはり女性から頼まれて断れなかったそうです。

「あれだけ嫌いな勃起改善薬まで飲んでしていたそうです。“あなたのその性格は、ちょっと病的だよ”と指摘したら、“怖いんだよ”と言っていたのです。どうもおかしいと思って、山村さんが指摘した愛着障害の本を読みました。そしたら、夫に当てはまることばかりだったのです」

愛着障害は一般的に、親や養育者と子供の間の関係が背景にあることがあります。夫はネグレクトされていた過去があるそうです。

「生まれてすぐにお母さんが別の男性と駆け落ちし、赤ちゃん時代からほぼ放置されて大きくなったそうです。生きていくための世話はお手伝いさんがしてくれるものの、夫は愛に飢えていた。頼ってくる“かわいい女性”が苦手で、年上のしっかりした女性とばかり付き合っていた理由もわかりました」

夫の場合、父親は一切家庭を顧みず、ほとんど家に不在でした。数人の愛人がいて、実の母ではないお母さんのもと、養育者から愛される実感を与えられることがなかったのです。無関心のもとに育つと、不安定な情緒状態に陥る可能性が高まります。だからこそ、期待されていることに、命を削ってまで答えてしまう。これは愛着障害の特徴のひとつです。

「とりあえず夫は、浮気の原因になったスピ系の人脈を断つと言ってくれました。そして、仕事の見直しをしてもらい、生き直してもらおうと思います。精神科の予約も入れました。浮気を反省しており、心の底から謝っていることもわかった。これから家族を建て直して、皆で幸せになります」

マインドフルネスや瞑想によって心が落ち着かせられたのはとても良いことですが、大量のサプリを購入したり、浮気を誘われたりする関係になっていたところは、関係を断つしかありません。幸いサプリも違法なものはなく、罪を犯してはいませんでした。

その後、夫は1ヵ月休職し、まずは治療に専念することになりました。和美さんや息子とすごし、キャリアを見直す気持ちになったそうです。

夫は、そのまま求められることにすべて応える仕事のやり方をしていたら、きっと身体を壊していたことでしょう。瞑想やマインドフルネスによって深呼吸し、仕事から離れる時間を持ったことはとても重要な機会だったといえます。しかしそこから2カ月で100万円という散財と浮気につながってしまった。今回調査したことで、「仕事から離れる時間の重要性」を身をもって知ったうえで、問題点を直視し、改善すべき部分は改善できたといえるでしょう。

法を犯していた場合、息子のことを考えたら離婚をしなければならないかもと話していた和美さんは、「それでも尊敬しているし愛しているから支えたい」とも語っていました。夫を大切にしている和美さんと息子さんと、安心して愛情を確認できる関係性を築いていけると確信しています。

調査料金は20万円（経費別です）。

