まず、静岡県がまとめた被害状況を確認していきます。住宅の被害では主に突風による被害が1200件を超えています。一方、水害による床上･床下浸水は200件超え。突風被害が多かったことが分かります。けが人は午後3時時点で分かっているのが、Daiichi-TV調べで軽傷81人。重傷8人でした。また水路に流されなくなった人が1人いて、死因を調べているということです。





被害をマップにまとめました。今回の被害は西部から伊豆半島まで広範囲となりました。



・水害です。

菊川では床下浸水が市町別で県内2番目に多い36棟。また静岡空港では駐車場が浸水し多くの車両に被害が出ました。静岡市では床下浸水が101棟と県全体の半数以上を占め最多に。



・突風関連と見られる被害です。

伊豆半島で唯一被害があったのが伊東市です。建物の半壊が3棟。軽傷が1人でした。吉田町では人的被害が目立ち重傷が4人軽傷が7人、そして爪痕が激しかった牧之原市は重傷が4人軽傷70人住宅の半壊は107棟、住宅の一部損壊は936棟と最多です。

・牧之原市を細かく見ていきます。

市の東部、細江地区で主に被害がありました。駿河湾に近い国道150号でトレーラーが横転。道を大きく塞ぎました。少し内陸の方に行くと、被害の集中地帯となります。建物の付近に森林があり、木々の一部が飛ばされ民家に被害をもたらす。細江薬局付近で複数の電柱倒壊。ビニールハウスの損壊が目立ったのは少し北。田んぼが多いエリア。



静岡県全体で、住宅の全半壊･一部損壊は1286棟でしたが、うち牧之原市では1044棟と被害が集中したことがわかります。