石破首相が7日、辞任の意向を表明しました。党の県選出の国会議員からは「賢明な判断」「重い決断」との声が聞かれた一方、非自民の各党からは「辞任の判断が遅かった」などの声も上がりました。



7日午後6時、緊急の記者会見を開いた石破首相。



石破首相「この度、私は自由民主党の総裁の職を辞することと致しました」



石破首相は、過去最多の9人が立候補した去年9月の総裁選で、決選投票の末に自民党総裁に選ばれました。

その際、県内の党員・党友による投票では、2位以下に大差をつけて1位となりました。





自民党県連・森谷仙一郎幹事長（当時）「有効投票7537のうち約45％、石破さんに3345票が投じられたことは期待が大きいものがある」祖父の金森太郎さんが1934年から2年間、山形県知事を務めたという石破首相。地方創生を重要課題に掲げ、県内からも期待が寄せられました。遠藤利明衆院議員「石破さんの安定感と地方の皆さんにおける信頼感を遺憾なく発揮してもらいたい」しかし、首相就任後すぐに行われた衆議院の解散総選挙では、政治とカネの問題などの影響で大敗でした。ことし7月の参院選では、党の公認候補者の応援で県内入りしました。石破首相「地方からどんどん人が減っていく、こういう日本を変えていかなければこの国に未来はありません」しかし、参院選でも与党の過半数割れとなる大敗。党の国会議員や山形県連を含む地方組織から総裁選の前倒しを求める声が高まり、その是非を決める意思確認が8日予定されていました。その前日となる7日、退陣の意向を表明した石破首相。石破首相「選挙結果に対する責任は総裁たる私にある。米国関税措置に関する交渉に一つの区切りがついた今こそその辞任のしかるべきタイミングである」7日午後、県選出の自民党国会議員3人が受け止めを語りました。このうち、去年の総裁選で石破首相を支持した遠藤利明衆院議員は9月4日、首相が辞任しない場合は総裁選前倒しに賛成する考えを示していました。遠藤利明衆院議員「首相、総裁として賢明な判断をしてもらったと同時に、分断を避けるという思いで大変重い決断をしていただいた。あらためて感謝したい」加藤鮎子衆院議員「いろいろな人の思いを受け止めてご自身のけじめをつけることを表明したと受け止めるのが自然だと思う」鈴木憲和衆院議員「大変重い決断だと思う。自民党が一丸となって出直していけるように私自身も尽力したい」県内の各党の反応です。自民党と連立政権を組む公明党県本部の菊池文昭代表は「残念だが、致し方ない。今後、政治空白をできるだけ作らない努力をしていただきたい」と述べました。立憲民主党県連の高橋啓介代表は「辞任は当然の流れ。早期に臨時国会を開き、物価高対策をはじめとする議論などを優先すべきだ」とコメントしています。国民民主党県連の舟山康江会長は「辞任は遅きに失した。私たちは引き続きガソリンの暫定税率廃止など国民生活を重視した政策の実現を迫っていく」としています。共産党県委員会の本間和也委員長は「自民党の末期的な状況が表れている。権力闘争に明け暮れずに国民の困難な状況をすぐに打開すべき」と述べました。参政党県連の元木光一郎会長は「石破氏は開き直りとも思われる言動を繰り返してきた。辞任は当然で、遅きに失した感がある」とコメントしました。