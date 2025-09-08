週明け８日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２１５．９３ポイント（０．８５％）高の２５６３３．９１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６４．４４ポイント（０．７１％）高の９１２１．６６ポイントと続伸した。売買代金は２８６０億４３２０万香港ドル（約５兆４３４８億円）となっている（５日は２９９９億４５４０万香港ドル）。

中国経済対策の期待感が相場を支える流れ。中国メディアは５日付で「中国政府は近く、サービス消費の拡大に向けた新措置を発表する」などと報じた。そのほか、中国の地方政府はこのところ、独自の消費刺激策を相次いで導入している。また、全国人民代表大会（全人代、国会に相当）常務委員会会議が８〜１２日に北京で開催されると伝わる中、追加の経済対策が打ち出されるとの観測も広がった。

ただ、上値は限定的。米中の景気減速が警戒されている。米労働省が６日発表した８月の雇用統計では、非農業部門の雇用者数が前月比２万２０００人増にとどまり、市場予想（７万５０００人増）を大幅に下回った。本日の取引時間中に公表された８月の中国貿易統計では、米ドル建て輸出入の伸びが予想以上に前月から縮小している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、電子商取引（ＥＣ）中国最大手の阿里巴巴集団ＨＤ（アリババ：９９８８／ＨＫ）が４．２％高、政府系インベストメント会社の中国中信（２６７／ＨＫ）が６．８％高、バイオ医薬品開発受託会社の薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）が５．５％高と上げが目立っている。そのほか、本日付でハンセン指数に新規採用された銘柄の値動きは、京東物流（ＪＤロジスティクス：２６１８／ＨＫ）が３．４％高、中国電信（７２８／ＨＫ）が０．７％高、泡泡瑪特国際集団（ポップマート・インターナショナル・グループ：９９９２／ＨＫ）が７．１％安。ハンセン指数の構成銘柄は８５→８８に増加した。

セクター別では、中国の不動産が高い。合景泰富地産ＨＤ（１８１３／ＨＫ）が６．９％、碧桂園ＨＤ（２００７／ＨＫ）が６．３％、遠洋集団ＨＤ（３３７７／ＨＫ）が５．９％、旭輝（８８４／ＨＫ）が４．１％ずつ下落した。政策支援の動きが材料視される。北京市、上海市に続き、深セン市も５日夜、住宅購入制限エリアの縮小など一連の措置を発表。一部の中国メディアは、今回の深セン市の緩和は市場予想を上回る内容で、北京、上海の両都市を上回ると報じた。

消費セクターの一角も物色される。テレビ（ＴＶ）の創維集団（７５１／ＨＫ）が３４．４％高、食肉加工の中国雨潤食品集団（１０６８／ＨＫ）が８．７％高、マルチブランド化粧品の上海上美化妝品（２１４５／ＨＫ）が３．９％高、レストランの九毛九国際ＨＤ（９９２２／ＨＫ）が３．４％高、日用雑貨チェーンの創優品集団ＨＤ（９８９６／ＨＫ）が３．１％高、食品・飲料の統一企業中国ＨＤ（２２０／ＨＫ）が１．６％高で引けた。

半面、非鉄セクターはさえない。洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が４．９％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が１．５％、中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）と中国アルミ（２６００／ＨＫ）がそろって１．４％ずつ下落した。

本土マーケットも続伸。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．３８％高の３８２６．８４ポイントで取引を終了した。消費関連が高い。医薬、発電、インフラ関連、自動車、資源・素材、運輸、不動産なども買われた。半面、金融は安い。ハイテクの一角も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）