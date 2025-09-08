東京高輪から新ブランド誕生♡贅沢バタースイーツ「ブリュレバタータルト」

バターの魅力をぎゅっと詰め込んだ新ブランド「東京高輪バタリスタ」が誕生しました。ブランド第1弾となる「ブリュレバタータルト」は、キャラメルチョコレートとブリュレ、そしてタルト生地の3つの食感が重なり合う贅沢なスイーツ。パッケージも高級感あふれるデザインで、大切な人へのギフトや自分へのご褒美にもぴったりです。期間限定で品川駅構内にて先行発売される注目の逸品をチェックしてみてください。

3つの食感が重なる贅沢タルト

「ブリュレバタータルト」は、サクサクのバター香るタルト生地に、とろりと濃厚なキャラメルチョコレートを重ね、仕上げにブリュレの香ばしさをプラス。

ひとくちで広がるカリッ・とろり・サクッの絶妙なハーモニーが楽しめます。上品なひとくちサイズで、ティータイムのおともにもぴったりです。

秋限定チョコブラウニー♪ぶどう香る贅沢フレーバーがセブンで発売

東京高輪からお届けする上質な時間

「東京高輪バタリスタ」は「毎日を少しだけ上質に。」をコンセプトに生まれた新ブランド。

今回のブリュレバタータルトは5個入972円（税込）、8個入1,512円（税込）で販売され、気軽に手に取りやすい価格も魅力。東京高輪の新名物として、日常にちょっとした贅沢を添えてくれます。

先行発売は品川駅構内で

販売は9月10日（水）から10月1日（水）までの期間限定。場所は品川駅構内「PLUSTA」2店舗（幹線北乗換改札内・幹線南改札内）です。

東京の玄関口で出会える特別なスイーツは、旅行や出張のお土産にもぴったり。販売期間が限られているので、気になる方は早めにチェックしてみてください。

新ブランドのバタースイーツを味わって♡

東京高輪から誕生した「東京高輪バタリスタ」の第1弾スイーツ「ブリュレバタータルト」。3つの食感が織りなすリッチな味わいは、これまでにないバター体験を叶えてくれます。

5個入972円（税込）、8個入1,512円（税込）とシーンに合わせて選べるのも嬉しいポイント。品川駅での期間限定先行発売をきっかけに、ぜひこの新ブランドの世界観を味わってみてください。